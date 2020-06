Messenger si bude možné zabezpečit pomocí Face ID a Touch ID

Ačkoliv Facebook aktualizuje svou aplikaci Messenger poměrně pravidelně a neustále se snaží pracovat na novém designu a posouvat vzhled kupředu, ne vždy se uchyluje k nějakým drastickým zásahům do samotné funkčnost softwaru a spíše opravuje drobné chyby. Uživatelé se tak v posledních měsících dočkali příjemných malých vylepšení, ale přesto většina z nich volala po něčem, co by zlepšilo a zjednodušilo nejen používání aplikace, ale i bezpečnost. Proto se Facebook uchýlil k testování nové funkce, jež by umožnila odemykání Messengeru pomocí Touch ID a Face ID.

Apple si na bezpečnost svého ekosystému potrpí, o čemž hovoří už jen samotné snahy chránit informace uživatelů a především minimálně zasahovat do jejich soukromí. Facebook se tímto přístupem chce očividně inspirovat, a alespoň částečně tak smazat své předchozí přešlapy, které se nesly ve znamení pochybného zabezpečení platformy a ledabylého zacházení s citlivými daty. Naštěstí tak společnost přispěchala s novou funkcí, která sice potěší pouze majitele iOS, ale zato je rozhodně dobrým a dlouho žádaným krokem kupředu. Technologický gigant chce totiž umožnit uživatelům odemykat chatovací aplikaci Messenger pomocí Face ID a Touch ID, tudíž by snažilo jen přiložit prst, nebo nastavit svůj obličej směrem ke kameře, abyste měli plný přístup do vašeho seznamu kontaktů a zpráv. Nejedná se navíc o jedinou iniciativu, podobnou metodu ověření totiž Facebook zvolil i u WhatsApp, které je v otázce soukromí poněkud benevolentnější.

Pochopitelně se nebude jednat o vyžadovaný způsob ověření totožnosti, stále si tak můžete ponechat svůj PIN, nebo heslo. V mnoha ohledech ale tento krok výrazně zjednoduší používání aplikace a navíc nabídne příjemnou alternativu, kdy nemusíte ztrácet čas vepisováním údajů, nebo nastavováním uživatelských práv. Sami si navíc budete moci zvolit, zda se má žádost o ověření zobrazovat pokaždé při otevření aplikace, nebo pouze v jistý časový úsek po jejím vypnutí. Ten bude trvat mezi jednou minutou a hodinou, díky čemuž se eliminuje nutnost odemykat aplikace několikrát za sebou v momentě, kdy si s někým chatujete. Jedinou nevýhodou tak zůstává skutečnost, že nelze totéž nastavení aplikovat i na jednotlivé konverzace a zprávy, avšak i tak je přidání biometrického ověření výrazným krokem kupředu. Zatím se funkce testuje jen na hrstce uživatelů, ale v blízké budoucnosti by měla být tato možnost dostupná i pro většinu majitelů iOS a širokou veřejnost.