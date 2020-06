10 let aplikace Apple Store: Jaké byly možnosti nákupu jablečných produktů z iPhonu?

15. června roku 2010 zařadila společnost Apple do nabídky svého App Storu vlastní aplikaci s názvem Apple Store. Firma tak reagovala na stále rostoucí poptávku po nakupování zboží online. Tento týden slaví aplikace Apple Store své desáté narozeniny – pojďme se společně podívat na to, jakými proměnami prošel virtuální Apple Store od doby svého vzniku.

Než byl Apple Store uveden do provozu, bylo jedinou možností, jak ze svého iPhonu či iPadu provést nákup výrobku od Applu, spuštění online Apple Store v Safari a objednání produktu na webu. Provoz aplikace Apple Store byl ve Spojených státech spuštěn ve stejný den, kdy firma spustila předobjednávky pro svůj iPhone 4 a představila přepracovaný Mac mini. Pro aplikaci to znamenalo zkoušku ohněm. Předobjednávky iPhonu 4 dosáhly takového množství, že online obchod zkolaboval. Zástupci společnosti AT&T uvedli, že ten den pro ně byl z hlediska prodejů nejvytíženějším, a Apple vydal prohlášení, ve kterém se svým zákazníkům omluvil za komplikace s objednávkami.

V průběhu času dostali uživatelé možnost objednat prostřednictvím aplikace Apple Store individuálního gravírování u produktů, přizpůsobení konfigurace Maců, možnost rezervace vyzvednutí objednávky nebo třeba možnost zarezervování termínu v kamenné prodejně. V druhé aktualizaci aplikace Apple Store chtěla firma ještě více zlepšit zákaznickou zkušenost s touto platformou. Zákazníkům ve vybraných regionech zaručil přípravu zboží v průběhu jedné hodiny od jeho objednání, uživatelé mohli před nákupem využít aplikaci ke zjištění dostupnosti vybraného zboží na prodejně. Součástí aplikace byla dále například funkce EasyPay, která uživatelům umožňovala zrychlit a zjednodušit platbu za zboží. Apple také postupně svou aplikaci obohatil o možnost nákupu dárkových karet, které bylo možné uložit do nativního Passbooku (nyní Wallet).

V srpnu roku 2013 začala aplikace Apple Store nabízet také možnost pořízení placených aplikací, her, skladeb či elektronických knih po omezenou dobu zdarma, čímž firma chytře zvýšila návštěvnost své aplikace. Na podzim téhož roku byla vydána verze aplikace Apple Store pro iPad, a zážitek z nákupu tak díky většímu displeji získal zcela nové rozměry. V září roku 2014 se aplikace Apple Store stala univerzální iOS aplikací a její ikonka se změnila z obrázku nákupního vozíku na ikonku nákupní tašky. O rok později přibyla v aplikaci možnost prohlédnout si různé velikosti Apple Watch v reálném měřítku, v roce 2016 přišly nové možnosti zobrazení a nové karty, díky kterým mohli uživatelé v aplikaci snáze objevovat další produkty. O dva roky později se uživatelé mohli prostřednictvím aplikace dozvědět o nových akcích v rámci programu Today at Apple, a tato sekce se letos s příchodem koronavirové pandemie proměnila v místo, kde mohli lidé nacházet videa řady Today at Apple at Home. Firma na své aplikaci Apple Store i nadále pracuje – ať už pro pobavení zákazníků (virtuální sněžení) nebo pro ještě lepší zákaznickou zkušenost (podpora rozšířené reality).