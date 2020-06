Bývalá poradkyně Steva Jobse tvrdě vystoupila proti Facebooku

Ačkoliv vám jméno Joanna Hoffman pravděpodobně příliš neřekne, jedná se o významnou osobu v života Steva Jobse, která se velkou měrou podílela na kočírování jeho nápadů a sloužila mu jako jakási pravá ruka. Práva Joanna se v médiích v dnešní době ukazuje jen zřídka, ale přesto se odvážila po dlouhé době stoupnout před kameru a nahlas říct to, co si myslí o Facebooku. Podle jejího názoru totiž zbytečně přilévá olej do ohně a místo aby bránil šíření nenávistných projevů, zejména proti menšinám, snaží se využít situace a problém aktivně přehlíží.

Bylo obecně známo, že Steve Jobs měl po ruce samé šikovné a nadané zaměstnance, kteří věděli jak s ním jednat a jen tak se nezalekli jeho šílených nápadů. Nejinak tomu bylo i u Joanny Hoffman, která dlouhou dobu dělala legendárnímu vizionáři pravou ruku a snažila se kočírovat směr, jímž se Apple ubíral. Ostatně, byla jedním z klíčových výkonných ředitelů a nejednou prokázala, že je pro svou funkci ta pravá. A nyní, léta po smrti Steva Jobse, to technologickému světu dokázala znovu. V rozhovoru pro CNBC se totiž výrazně opřela do Facebooku, který podle ní zbytečně podporuje nenávistné projevy, uzavírá lidi v jejich názorových bublinách a ničí lidské vztahy. Celý proces dokonce přirovnala k návykovým látkám a tabákovému průmyslu, který se také ničeho neštítí.

„Když se tak dívám na Facebook, vrtá mi hlavou, proč to všechno vůbec tahle společnost dělá? To tam pracují takoví ignoranti, nebo je motivuje nějaká daleko temnější, dystopičtější vize? Víte, je to podobné jako s tabák nebo psychoaktivní látky. Vztek je návykový a na tom právě celá tahle platforma stojí. Vytáhnout z lidí to nejhorší, nechat je vyventilovat a nakonec na tom celém inkasovat a profitovat,“ vyjádřila se Joanna. Sice vyjádřila respekt Marku Zuckerbergovi a tomu, jak rychle Facebook vyrostl, ale zato nešetřila ostrými výrazy. Jako zářný příklad uvedla Twitter, který každý příspěvek zhodnotil a v případě nepravdivé informace jasně uživatele před dezinformací varoval. Nejinak je tomu i u tweetů propagujících násilí nebo jakoukoliv jinou formu lidského útlaku. Konkrétně se jednalo o tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa, podle něhož docházelo při volbách k manipulaci s volebními lístky. V dalším příspěvku zase varoval před nasazením armády a střílením na rabující občany. Facebook naopak oba z příspěvků ignoroval a nedovolil si jakkoliv zasáhnout. Mark Zuckerberg se sice později nevybíravě vyjádřil na adresu Donalda Trumpa, ale k žádnému přímému zásahu se neuchýlil. Ostatně, společnost čelí sílící kritice, zejména kvůli aktuálně probíhajícím protestům a nenávistným projevům směřovaným na menšiny včetně afroameričanů.