Apple omylem vydal doposud nepředstavený iOS 14

Ačkoliv je oficiální představení iOS 14 a s ním související vydání první vývojářské bety naplánováno až na příští pondělí, některým šťastlivcům jej Apple zřejmě ukázal s předstihem. Podle twitterových příspěvků, které se začaly na sociální sítí množit dnes v noci, totiž zřejmě nedopatřením uvolnil beta profily k iOS 14 spolu s příslušnými updaty, přičemž vše na své straně rovnou i podepisoval a tím de facto posvěcoval instalaci. Své chyby si sice Apple zanedlouho všiml a svou mikrostránku věnovanou betě iOS 14 deaktivoval, stažení profilů a bet několika šťastlivci však nezabránil.

První screenshoty beta profilů a updatů iOS 14 se začaly na Twitteru objevovat včera kolem 23 hodin s tím, že byly mnohými uživateli zpochybňovány. Během noci se však objevilo dalších několik screenshotů, které přidali vývojáři z celého světa s tím, že uvolnění bylo skutečné, byť zastavené v řádu minut. Žádné další detaily však bohužel zatím nikdo nevyzradil a těžko říci, zda vyzradí. Apple totiž už mohl teoreticky stihnout všechny, kdo iOS 14 nainstalovali, kontaktovat a domluvit se s nimi na mlčenlivosti za určitou odměnu či na něčem podobném. Na screenshoty zachycující beta profily a nabízený update na iOS 14 se můžete podívat v galerii vedle tohoto odstavce.

Obecně se dá říci, že se od iOS 14 očekává relativně dost nových prvků v čele s možností implementace widgetů na Home Screen. Spekuluje se rovněž o možnosti navolení výchozích aplikací pro nejrůznější věci jako například maily, hudbu, mapy a podobně či o dalším vylepšení Safari. To by mělo nově zvládat konkrétně překlady cizojazyčných textů. Další zajímavou novinkou má pak být možnost využití některých aplikací bez nutnosti jejich stažení, což by bylo užitečné zejména v případě placených softwarů, u kterých si uživatelé nemusí být jistí využitelností. Ve všem budeme mít naprosto jasno už příští týden.