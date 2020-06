Nejlepší turistické navigace pro iPhone: 5 navigačních aplikací pro turisty a cyklisty

Společně s letními teplotami začíná vyrážet za dobrodružstvím mnoho turistů a popřípadě také cyklistů. Při turistice můžete samozřejmě využít turistické značky, pomocí kterých se lze „navigovat“, každopádně žijeme v moderní době, kdy jsou aplikace úplně na všechno. Aplikace jsou tedy k dispozici i přímo pro turisty – dokáží zobrazit různé turistické či cyklistické stezky, popřípadě tipy na různé výlety. Pojďme se společně v tomto článku podívat na 5 užitečných aplikací a navigací pro všechny turisty a cyklisty.

Mapy.cz

Mezi českého krále mezi turistickými aplikacemi patří bezesporu Mapy.cz, které jsou od Seznamu. Kromě toho, že Mapy.cz využívá nespočet řidičů, tak se jedná o „must-have“ aplikaci pro všechny turisty, cyklisty, ale také běžkaře či vodáky. Turistické mapy z celého světa si v aplikaci Mapy.cz můžete stáhnout pro budoucí offline prohlížení, takže i když nebudete mít signál a nebudete připojeni k internetu, tak byste se neměli ztratit. Mapy.cz jsou neustále aktualizovány – tím máme na mysli jak mapové podklady, tak také funkce. Nedávno jsme se například dočkali podpory CarPlay, což zajisté mnoho uživatelů ocení. V Mapy.cz najdete také plánovač výletu, společně se zajímavými místy, které byste neměli při turistice minout.

PhoneMaps

V rámci aplikace PhoneMaps získáte přístup k turistickým i cykloturistickým mapám. O cykloturistické mapy se stará portál cykloserver.cz, který o trasách pro cyklisty dodává velmi podrobné aplikace – například obtížnost a sjízdnost trasy. V aplikaci PhoneMaps si můžete naplánovat jakýkoliv outdoorový výlet, k dispozici je také import či vytvoření vlastní trasy. Tyto trasy poté můžete různě sdílet, například svým známým či rodině. V případě, že nechcete mapy v PhoneMaps využívat online, tak si je můžete stáhnout do režimu offline. Aplikace i mapy v rámci PhoneMaps jsou naprosto zdarma, v aplikaci se nachází pouze malý reklamní banner, který nikterak nezabraňuje využívání aplikace. Navíc k tomu získáte v PhoneMaps možnost zaznamenávání trasy, kterou ujdete či ujedete. Během aktivity přímo v terénu si můžete zobrazovat svou aktuální polohu, přečíst si turistické informace o atraktivitách v okolí a další.

Na kole i pěšky

Jak už název této aplikace napovídá, tak v ní najdete podrobné mapy pro všechny turisty i cykloturisty. Konkrétně aplikace Na kole i pěšky mapuje stezky pro horská kola, pro pěší, dále zobrazuje trasy pro in-line bruslaře, anebo třeba vodácké, běžkařské či naučné stezky. Vaše výlety si v aplikaci můžete bez problémů naplánovat před samotným výletem, pokud však rádi necháváte věci na poslední chvíli, tak můžete plánovat i přímo za chůze. Aplikace Na kole i pěšky vám dále dokáže zobrazit přes 30 tisíc zajímavých míst, která rozhodně stojí za to a vy je můžete navštívit. Kromě map zde nechybí informace o muzeích, atrakcích, galeriích a dalších památkách, a to včetně kontaktu a popisu. V aplikaci najdete okolo tří tisíc stezek, co se týče atrakcí, tak těch je v aplikaci přes šest tisíc.

Mobilní turistický průvodce

Aplikace Mobilní Turista nabízí propracovaný a jednoduchý design, který si každý uživatel zamiluje. Disponuje několika tisíci turistickými a cykloturistickými stezkami, které využijí jak pěší, tak i cyklisté. Nechybí ani přehled a informace o různých atrakcích – například různé pamětihodnosti, kulturní akce, muzea a další. Aplikace je neustále aktualizovaná, díky čemuž do ní neustále přibývají nová a nová místa. Náměty na zajímavá místa či turistické stezky mohou do aplikace zavádět i samotní uživatelé. V rámci Mobilního turisty si můžete všechny trasy i různé filtrovat – například podle obtížnosti, výškového profilu, délky a další. Trasu si poté můžete samozřejmě prohlédnout, nechybí ani hodnocení ostatních turistů či fotografie.

Maps.me

Aplikace Maps.me není určená do přírody, ale spíše do velkých měst, kterými vás dokáže jednoduše provést. Maps.me disponuje obrovskou databází bodů zájmu (POI) – pokud tedy například hledáte nejbližší zastávku, připojení k Wi-Fi, restauraci či třeba bankomat, tak vám Maps.me poslouží naprosto parádně. Maps.me se hodí všem uživatelům, kteří se například chystají na výlet do velkých zahraničních měst či hlavních měst. Aplikace Maps.me má k dispozici velmi jednoduché uživatelské rozhraní, které si každý z vás zajisté zamiluje. Vyhledávání je taktéž velmi jednoduché. Aplikace Maps.me je neustále aktualizovaná, a tak můžete mít 100% jistotu, že se v ní budou nacházet i ty nejnovější body zájmu a ostatní. Nutno podotknout, že Maps.me nefungují online – určitý region či město si prvně musíte stáhnout.