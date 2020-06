Apple Maps začaly v Česku podporovat velmi užitečnou funkci

Přestože jsou v České republice daleko využívanějšími mapami ty od Googlu či Seznamu, ani na řešení od Applu by se nemělo zapomínat – tím spíš, když do něj kalifornský gigant přidává další a další vylepšení pro zvýšení uživatelského komfortu. Jedno takové dorazilo do Apple Maps českých jablíčkářů i nyní, byť v naprosté tichosti. Jedná se konkrétně o funkci V okolí, která zobrazuje nejrůznější místa kolem vás seřazená do přehledných kategorií.

Funkce V okolí byla ještě donedávna doménou jen několika větších zemí na světě. Změnou na svých serverech jí však nyní Apple v naprosté tichosti dodal do dalších 31 zemí včetně České republiky. Dočkalo se ale například i Polsko, Portugalsko, Španělsko, Řecko, Chorvatsko a mnoho dalších Čechy vyhledávaných států, což je rozhodně vynikající zpráva. Vyplývá to alespoň z amerických stránek dostupnosti funkcí, které kompletní seznam nabízí. Česká mutace těchto stránek je bohužel neaktuální a tudíž byste v seznamu zemí, které nabízí, hledali Česko marně.

Fotogalerie Apple Maps novinka 1 Apple Maps novinka 2 Apple Maps novinka 3 Apple Maps novinka 4 +4 Fotek Apple Maps novinka 5 Apple Maps novinka 6 Apple Maps novinka 7 Vstoupit do galerie

Co se týče samotného využívání funkce, to je naprosto jednoduché. Stačí, abyste Apple Maps otevřeli a tapnuli do pole Vyhledat místo či adresu. Jakmile tak učiníte, objeví se vám nabídka Hledat v okolí, která skýtá kategorie okolních míst. Z těch si vyberete tu, kterou právě hledáte a následně už jen vybíráte konkrétní místa ze seznamu, který kategorie skrývá. Skvělé je, že například u restaurací jsou k dispozici rovnou jejich recenze z TripAdvisoru spolu s otevírací dobou, přesnou adresou, webovými stránkami, kontakty a dokonce i informacemi, zda daná restaurace (či obchod) přijímá platební karty a tedy i Apple Pay. Z “profilu” podniku si můžete skrze rozšířenou nabídku dokonce vytvořit i kontakt, který budete využívat v budoucnu k objednávkám pokrmů. Zkrátka a dobře, jedná se o vychytávku, která vás bude bavit. Už kvůli ní byste tak měli dát Apple Maps šanci.