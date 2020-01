Jak využít Apple Maps na Macu na maximum

Většina z nás nejspíš využívá Apple Mapy nejčastěji na svém iPhonu v terénu. Spoustu možností ale nabízí také verze Apple Maps pro Mac, kde ji lze využít například pro plánování trasy a další užitečné účely. Pojďme se spolu podívat na základy ovládání Apple Maps na Macu, které by měl každý uživatel znát.

Vyhledání místa

Fotogalerie Apple Maps macOS zadat misto Apple Maps macOS vyhledat mista na mape Apple Maps macOS cil informace Apple Maps macOS Sdilet odeslat na iPhone Vstoupit do galerie

Stejně jako v iOS můžete na Apple Maps v macOS vyhledávat nejrůznější lokace, počínaje státy, městy, vesnicemi, přes základní orientační body až po památky nebo přírodní lokace po celém světě. Způsobů, jak požadované místo na Apple Maps na Macu najít, je hned několik. Jedním z nich je asistentka Siri, kterou můžete vyzvat k nalezení nejbližšího muzea, autobusové zastávky nebo nemocnice. O tom, jak pracovat se Siri na Macu, se můžete dočíst například zde. Další možností je staré známé zadání daného výrazu do vyhledávacího pole.

Po kliknutí nebo stisknutí Enteru se vám na mapě zobrazí červené špendlíky, označující příslušné body – po kliknutí na tyto špendlíky získáte další informace a můžete začít také s plánováním případné trasy. V závislosti na typu objektu získáte po kliknutí na červený špendlík například informace o webových stránkách, otevírací době, dostupnosti Apple Pay, a získáte také možnost daný subjekt kontaktovat nebo přidat do adresáře. Do map můžete zadávat poštovní směrovací čísla, názvy objektů, křižovatky ulic nebo třeba názvy památek, služeb či firem, a samozřejmě také GPS souřadnice.

Vyhledání trasy

Fotogalerie Apple Maps macOS Trasa podrobnosti o trase Apple Maps macOS Trasa 1 Apple Maps macOS trasa satelitni zobrazeni Apple Maps macOS Trasa verejna doprava 1 Vstoupit do galerie

Trasu si v Apple Maps na Macu naplánujete opravdu jednoduše, rychle a pohodlně. Navíc ji můžete okamžitě odeslat do svého iOS zařízení, které si budete brát s sebou na cestu. Trasu můžete zadat buďto z vaší aktuální reálné polohy, nebo z vybraného místa na mapě. Do vyhledávacího pole zadejte cíl své cesty a vlevo klikněte na tlačítko “Trasa”. V levém panelu pak můžete upřesnit výchozí bod vaší trasy. Poté můžete kliknout na Autem, Pěšky nebo Doprava. Pokud si potřebujete blíže prohlédnout některý z bodů na trase, stačí na něj kliknout v levém bočním panelu. Po kliknutí na tlačítko “Obrátit směr” prohodíte start a cíl, na mapě pak můžete vybrat alternativní trasu. Po rozkliknutí položky “Podrobnosti” u jednotlivých bodů v levém panelu zobrazíte detaily, týkající se navigace.

Zjistěte čas odjezdu nebo příjezdu

Fotogalerie Apple Maps macOS trasa verejna doprava nastavit prijezd Apple Maps macOS Trasa verejna doprava nastavit odjezd Apple Maps macOS Trasa verejna doprava Brzy se vydejte na cestu Vstoupit do galerie

Pokud při plánování své trasy zvolíte variantu veřejné dopravy, můžete zde zadat plánovaný čas odjezdu a okamžitě získáte přesné informace o jízdních řádech. Stejně tak ale můžete v Mapách zadat čas, kdy se chcete dostat do vámi vybraného cíle. V levém panelu najdete rozbalovací položku s nápisem “Brzy se vydejte na cestu”. Rozklikněte ji a zadejte časový horizont, ve kterém chcete vyrazit. Pokud zvolíte variantu “Vlastní”, můžete zvolit, zda se má návrh vaší cesty přizpůsobit času odjezdu z místa nebo naopak příjezdu do cíle. Trasu do svého iOS zařízení odešlete z Macu tak, že v nástrojové liště kliknete na tlačítko Sdílet a zvolíte vybrané zařízení.

Zobrazení dalších informací

Fotogalerie Apple Maps macOS trasa satelitni zobrazeni Apple Maps macOS rezimy zobrazeni Vstoupit do galerie

Aplikace Apple Maps na Macu umožňuje zobrazení nejrůznějších informací, týkajících se trasy, povětrnostních podmínek, nebo třeba dopravní situace. V levém dolním rohu mapy najdete rozbalovací menu s názvem “Zobrazit”. Zde pak zvolíte, zda chcete na své mapě zobrazit informace o počasí (tento údaj najdete v pravém horním rohu mapy), o provozu (oranžová barva na mapě značí zpomalení, červená stojící kolony, dopravní nehody, práce na silnici nebo třeba uzavírky jsou označené příslušnou značkou).

Tmavý režim a způsoby zobrazení map

Fotogalerie Apple Maps macOS tmava mapa Dark Mode Apple Maps macOS svetla mapa v tmavem rezimu Vstoupit do galerie

Podobně jako v Apple Maps pro iOS můžete i v Mapách na Macu snadno změnit způsob jejich zobrazení. V pravé části horní lišty najdete tlačítka pro přepnutí typu zobrazení mapy, v pravém dolním rohu pak tlačítko pro 3D zobrazení. Pro letecké snímky použijte kombinaci 3D a satelitního režimu zobrazení mapy. Pokud si mapy prohlížíte při aktivovaném tmavém režimu na svém Macu, můžete zobrazení změnit po kliknutí na Zobrazení -> Použít tmavou mapu v nástrojové liště v horní části obrazovky vašeho Macu.