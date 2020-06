Pravěká řežba ARK: Survival Evolved je nyní na PC ke stažení zdarma, stejně tak i Samurai Showdown

Herní společnost Epic Games se v posledních několika týdnech pořádně vytáhla a jasně ukázala, že ač rozdává jednu hru za druhou, stále má některá esa schovaná hluboko v rukávu. Jedním z nich bylo GTA 5 a Civilization VI, což překvapilo snad všechny milovníky této gangsterské série a strategií. Nyní sice vývojáři již trochu zvolnili, ale i tak se mohou pochlubit zajímavými kousky, které by ve vaší sbírce určitě chybět neměly. Nově totiž studio bezplatně uvolnilo pravěkou řežbu ARK: Survival Evolved a samurajskou hříčku Samurai Showdown.

ARK: Survival Evolved

Pokud jste napjatě vyhlíželi příchod dalších her zdarma a doufali v nějakou pecku, dnešní nabídka vás pravděpodobně nezklame. Vývojáři se totiž vytasili s kvalitní hrou ARK: Survival Evolved, která nabízí pravěké přežívání a především jízdy na dinosaurech a dalších prazvláštních stvořeních tehdejší doby. Vše se navíc točí okolo multiplayeru, který je krutý, nemilosrdný a nejednou budete mít chuť rozkopat dřevěnou chatrč vašeho pravěkého souseda. Můžeme vás ale ujistit, že za to hra stojí a na hezkých pár desítek či stovek hodin vás zabaví. Alfou a omegou je totiž kromě realistického přežívání i možnost ochočit si zvířata, stavět a především navazovat vztahy s dalšími hráči. Díky tomu si můžete vybudovat jakýsi kmen a společně ovládnout divočinu. Nechybí povedená grafika, hutná atmosféra a návyková hratelnost. Jen si dejte pozor, aby vás po cestě nezkusil zkonzumovat nějaký ten predátor.

Samurai Showdown

Druhou hrou do sbírky je pak jednoduchá hříčka Samurai Showdown v Neogeo kolekci, která je celý 27 let stará. Ano, čtete správně, hra totiž vyšla v roce 1993 a okamžitě se stala jednou z nejoblíbenějších bojových kratochvílí tehdejší doby. Co si budeme povídat, tenhle titul vsází výhradně na nostalgii a především milovníky starých, mírně pozapomenutých žánrů, kde hrála frenetická a akční hratelnost prim. Nenechte se však odradit, balíček totiž neobsahuje pouze jednu hru. V kolekci najdete rovnou 6 hříček ze série Samurai Showdown pro tehdejší „pravěký“ arkádový systém Neogeo, jenž se sice na západě moc neuchytil, ale v Japonsku se z něj stal fenomén. Dočkáte se tak 6 plnohodnotných autentických portů, které nabízí retro grafiku, poctivou hratelnost a především epický soundtrack. A aby toho nebylo málo, balíček obsahuje i jedno překvapení, kterým je nedokončená a nevydaná hra, jež nikdy nespatřila světlo světa. Troufnete si vydat se do samurajského světa a užít si nezapomenutelnou zlatou éru 90. let?