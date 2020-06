Epic Games Store dorazí brzy i na iPhony a Androidy

Herní společnost Epic Games pravděpodobně není třeba příliš představovat. Tento dravý a nenadálý konkurent Steamu se totiž snaží přetáhnout hráče tohoto giganta všemi možnými způsoby, včetně her zdarma, které již zlákaly mnoho fanoušků. Tímto krokem ale očividně studio nekončí a své speciální akce, včetně zakoupených exkluzivních titulů, chce promovat na Epic Store i na dalších platformách. Jednou z nich je neodmyslitelné také iOS, kde však stojí jediná překážka v podobě ekosystému Applu, který je v mnoha ohledech nevybíravý a podmínky vývojářům příliš neulehčuje.

Fotogalerie Epic Games Tim Sweeney Epic Games Tim Sweeney Epic Games 2 Epic Games +3 Fotek Epic Games Epic Games Vstoupit do galerie

Pokud jste se za poslední týdny a měsíce konečně odhodlali stáhnout Epic Store a využít některé ze slevových akcí, či snad her zdarma, máme pro vás pozitivní zprávu. Herní společnost Epic Games má totiž se svým obchodem ambiciózní plány a neváhá je rychle uvádět do praxe. O tom hovoří už jen skutečnost, že se platforma Epic Store možná brzy podívá i na mobilní zařízení, včetně iOS a Androidu. Alespoň takto svou ideu podal generální ředitel Tim Sweeney, jenž je poměrně kontroverzní postavou a v herním světě si příliš obliby nezískal. V mnoha ohledech je totiž nanejvýš přímočarý a netají se faktem, že pro svrhnutí, nebo minimálně decentní konkurenci Steamu udělá takřka cokoliv.

Tak či onak, jedná se o skvělou zprávu pro všechny milovníky her a zejména pro ty, kteří Epic Storem neopovrhují a rádi využívají jeho akcí. Co si ale budeme povídat, obchod má zamířit na mobilní zařízení už jen kvůli Fortnitu, jenž se stal jednou z nejhranějších her světa a získal studiu tolik peněz, že je nyní může investovat do dalšího rozvoje. Původně sice Epic Games plánovalo mobilní hráče překvapit již minulý rok, ale z neznámých důvodů došlo k odkladu. Jisté však je, že obchod na iOS a Android dříve či později zamíří a jednou otázkou tedy zůstává, jak se s celou situací popasuje Apple. Ten totiž aplikace třetích stran striktně prověřuje a zrovna Epic Games není v tomto ohledu nejvzornější studio.