Akční řežba Borderlands: The Handsome Collection je nyní pro PC ke stažení zdarma

Herní společnost Epic Games se poslední týdny činí a zatímco na Steamu měsíc co měsíc propukají nejrůznější akce, vývojáři z tohoto konkurenčního studia se snaží hráče zlákat hrami zdarma. A zatím se jim to daří, alespoň soudě dle přetížených serveru těsné poté, co se dva týdny zpátky v nabídce objevilo GTA 5. Jen o píď menší zájem Epic Store zaznamenal i minulý týden, kdy společnost odhalila Civilization VI. Tentokrát tu však máme pořádnou akční řezničinu, kterou ocení zejména milovníci drsného černého humoru, komiksů a spousty zbraní. Týdenní hrou zdarma je totiž Borderlands: The Handsome Collection.

Kdo by neznal legendární herní sérii Borderlands, kde se proháníte v postapokalyptických nadupaných autech, užíváte si masakrujete hordy nepřátel a prozkoumáváte cizí planetu, která je k nově příchozím nanejvýš nehostinná. A aby toho nebylo málo, nechybí ani pořádná komiksová grafika a celá řada zbraní, jimiž můžete své oponenty počastovat. Povedená The Handsome kolekce sice nenabízí nemastný neslaný první díl, ale zato přichází s pořádně vylepšenou dvojkou a především novějším Borderlands: The Pre-Sequel, kde se podíváme na zoubek dalším dobrodružstvím. Samozřejmě si užijeme i postavu proslulého The Handsome Jacka, který nešetří drsňáckými vtipy a neváhá vytasit pistoli, když je potřeba.

Máte-li tedy v lásce velké zbraně, nekompromisní humor a především ojedinělé charaktery, na něž jen tak nezapomenete, pak byste rozhodně měli zamířit na Epic Store. Jen vás předem varujeme, že zejména Borderlands 2 není žádnou krátkou lineární střílečkou a nabízí stovky hodin hraní v pustém světě, kde není o nepřátele a sběratelské předměty nouze. Hratelnost je navíc pořádně návyková, a stejně tak systém střelby, který vás donutí vychutnávat si každý moment. Tak či onak, k hraní vám postačí Windows 7, dvoujádrový procesor o taktu 2.4GHz, 2GB RAM a grafická karta ATI Radeon HD 2600. Pokud si tedy chcete užít pořádně dlouhé dobrodružství a nejste úplně pacifistický typ, držíme vám palce v prozkoumávání nového světa.