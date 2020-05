GTA 5 se potýká s cheatery. Hráči viní Epic

GTA 5 je s námi již pěknou řádku let, stále ale platí za jednu z nejhranějších her na světě, která se každoročně nachází v top 10 nejprodávanějších her. Postup Epic Game Store z minulého týdne vyvolal zprvu nadšení, internetový obchod totiž umožnil stáhnout GTA 5 zdarma (akce končí dnes). Herní komunita si ale stěžuje, že díky tomuto postupu Epicu se dohry vrátilo velké množství již zabanovaných cheaterů. Nezbývá tedy než čekat, až akce skončí, a tito hráči se nebudou moct do hry vracet se stále novými účty.