Pokud minimálně sledujete herní svět, nemůžete se zřejmě dočkat 28. srpna. To totiž dorazí remake nejslavnější české hry – Mafia: The City of Lost Heaven. Aby toho nebylo málo, hra dorazí s českým dabingem, který byl v prvním díle velmi povedený. Připomeňte si hlasy jednotlivých postav ve videu pod tímto odstavcem. Myslíte, že dabing remaku překoná tuto klasiku?