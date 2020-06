Apple už ví, kdy přesně se začnou jeho zaměstnanci vracet do kanceláří

Jablečná společnost byla jedna z prvních, která těsně po vypuknutí koronavirové pandemie rychle zareagovala a snažila se minimalizovat riziko nákazy u všech zaměstnanců. Z tohoto důvodu takřka okamžitě uzavřela většinu Apple Storů, pozastavila výrobu a především zajistila home office všem kancelářským pracovníkům. Ač si na nový režim manažeři i jejich podřízení nakonec zvykli, ne vždy se jednalo o úplně efektivní spolupráce, zejména u zaměstnanců pracujících s prototypy a dalšími technologiemi, kdy je potřeba s kolegy fyzicky interagovat. Nakonec se tak Apple rozhodl pro velký krok a podle zpravodajství Bloomberg chystá návrat prvních pracovníků zpět do kanceláří již 15. června.

O plánech Applu v otázce zaměstnanců a jejich návratu do práce jsme informovali již mnohokrát, ale teprve nyní se dozvídáme oficiální informace a nikoliv pouze nepodložené zprávy a spekulace. Podle zpravodajského plátku Bloomberg má brzy, konkrétně 15. června, započít takzvaná „fáze 1“, kdy se do kanceláří v Apple Parku, Infinite Loopu a dalších pracovištích v Silicon Valley vrátí první zaměstnanci. Dosud se totiž v kancelářích pohybovali výhradně klíčoví manažeři a bez nadsázky nejdůležitější osoby společnosti, kteří by zkrátka výhradně na home office nemohli naplno odvádět svou práci. Již příští týden se tak k nim má přidat další řada zaměstnanců, kteří se nějakým způsobem podílejí na připravovaných produktech a zařízeních pro druhou polovinu letošního roku.

Co se zbytku osazenstva týče, jak Apple slíbil, tak také dodržel. Ve své zprávě zaměstnancům totiž společnost před několika týdny proklamovala, že zajistí home office na nadcházejících pár měsíců, alespoň tedy pro řadové zaměstnance. Klíčové osoby, které přímo pracují na projektech, jejichž vydání je stanoveno již na druhou polovinu roku, mají ale smůlu a do práce se vrátí tak jako tak. Dá se ale očekávat, že nepůjde o plnohodnotnou pracovní dobu a standardní režim. Kromě přísných hygienických podmínek tak dojde s největší pravděpodobností i ke zkrácení pracovního dne a především možnosti chodit do kanceláře jen v nejnutnějších případech. Uvidíme, jak se s tím nakonec Apple popasuje.