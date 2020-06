Apple oficiálně oznámil, kdy přesně představí iOS 14 a další nové operační systémy a produkty

Přestože se tradiční vývojářská konference WWDC blíží mílovými kroky, Apple o ní kromě termínu doposud neprozradil zhola nic. To se však před malou chvílí změnilo vydáním tiskové zprávy, ve které Apple oznamuje její přesný harmonogram. Ten je víceméně stejný jako v minulých letech a to i přestože bude letošní WWDC jen v digitální podobě.

Úvodní Keynote letošní WWDC odstartuje 22. června v 19:00 středoevropského času s tím, že bude živě vysílána z cupertinského Apple Parku. K dispozici bude jako již tradičně ke zhlédnutí zcela zdarma přes web Apple.com, Apple Developer, YouTube a aplikaci Keynote v Apple TV. Právě na této Keynote Apple světu představí nové operační systémy a zřejmě i několik hardwarových produktů v čele s redesignovaným iMacem.

V následujících dnech – tedy od 23. do 26. června – bude Apple pořádat více než 100 online technických relací zaměřených na vývojáře, aby co nejlépe nasimuloval tradiční fyzické WWDC. Co přesně bude obsahem těchto relací je nicméně stejně jako každý rok tajemstvím. Dá se však předpokládat, že u části z nich bude úzká vazba na novinky představené na pondělní Keynote, aby je byli schopni vývojáři ideálně využít.