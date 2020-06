Apple nepřímo potvrdit brzký příchod nové generace iMaců

Fanoušci iMaců mají od úterního odpoledne důvod k radosti. Podle úniku informací, který se v tento den objevil, totiž chystá Apple na blížící se WWDC představení nové generace svých počítačů iMac ve zbrusu novém designu blízkém Pro Display XDR. Že nové iMacy skutečně dorazí nyní nepřímo potvrdil i samotný Apple.

Prakticky před každým představením nových produktů začnou s předstihem několika týdnů před jejich odhalením ze skladu Online Storu a poté i z fyzických Apple Storů mizec jejich produktoví předchůdci. A právě to se děje i nyní. Jablíčkáři po celém světě totiž začínají upozorňovat na zvláštní nedostupnost 27” iMaců na Online Storu, která pravděpodobně s odhalením nové generace úzce souvisí. Vyplývá to mimo jiné z toho, že při jejich objednání slibuje Apple nyní jejich dodání až relativně dlouho po WWDC – konkrétně 26. června až 3. července. První termín je přitom pátek, což je den, kdy Apple zpravidla nové stroje pouští do prodeje.

Je poměrně zajímavé, že 21,5” iMacy jsou zatím stále bez větších problémů skladem a jejich dodání tak Apple zvládá do pár dní. Jelikož se však obecně očekává, že bude letos po designové stránce zaktualizovaná celá produktová řada, i na tyto modely zřejmě brzy dojde a v Online Storech i Apple Storech začnou být nedostupné. O všem budeme mít nicméně zcela jasno až po úvodní Keynote WWDC, která připadá na 22. červen. Snad nás na ní Apple tentokrát skutečně mile překvapí.