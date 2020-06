Máte doma plno starých iPhonů? Postavte si z nich stejně jako tento muž plot

Se starými iPhony toho lze vymyslet mnoho. Někteří z nás je používají jako multimediální přehrávače v autě či doma, jiní z nich udělali datové úložiště či je proměnili na hračky pro své ratolesti. Co ale dělat, když máte starých iPhonů desítky či v lepším případě stovky kusů? Pokud tápete, inspirací pro vás může být jeden Vietnamec, který je použil jakožto obklady pro svůj plot. Výsledek stojí za to.

Videa, které se začalo šířit před pár dny po sociální sítí TikTok, si nedávno všiml leaker Benjamin Geskin a okamžitě jej vyvěsil na svůj Twitter, čímž jej velmi slušně zpopularizoval. Vidět na něm můžete unikátní plot, který je pokryt obrovským množstvím iPhonů, konkrétně pak modelů 6 (Plus), 6s (Plus) a 7 (Plus) – respektive jejich šasi bez vnitřních komponentů. Kromě klasického „cihlového“ obkládání se kutil u své zdi pustil i do tvoření nejrůznějších mozaiek, které dodávají jeho bizarnímu projektu pořádný šmrnc. Na video zachycující plot z mnoha detailů se můžete podívat pod tímto odstavcem.

Vietnamese made a fence from old iPhones 😂 pic.twitter.com/HwtLQLc6mJ — Ben Geskin (@BenGeskin) June 5, 2020

Jak můžete sami vidět, lidská kreativita nezná mezí, byť čas od času by na ně možná přeci jen narazit měla. Podobné projekty se totiž zkrátka jinak než za výstřední označit nedají. Na druhou stranu, přesně s tím určitě do „plotové iObkládačky“ kutil šel a jeho nynější popularita na sociálních sítích celého světa jej zaručeně těší. A co vy? Jste až takto oddaní fanoušci Applu?