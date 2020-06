Do Google Maps míří novinka, která má pomoci v boji s koronavirem

První vlna koronaviru je již ve většině zemí světa naštěstí víceméně u konce a život v nich se tak může začít pozvolna navracet do normálu. I nadále je však nutné dodržovat elementární bezpečnostní pravidla, která riziko nákazy výrazně eliminují. Mezi to nejzákladnější patří například dodržování dostatečného odstupu od cizích lidí a s tím související zdržování se v ideálním případě na místech s nižší koncentrací osob. Právě to však může být mnohdy problém, jelikož například při cestování hromadnou dopravou není zrovna jednoduché odhadnout, kdy bude daný spoj nejméně vytížený a tím pádem teoreticky nejbezpečnější. Díky vylepšení pro Google Maps nicméně nebude už ani tohle až tak velký problém.

Google na svém blogu oficiálně oznámil, že do iOS a Android verze svých Maps chystá implementaci novinek ve formě informačního rozhraní informujícího uživatele o jejich vytíženosti a to jak aktuální, tak i obvyklé. Data mají být čerpána přímo od dopravců a společností s nimi spolupracujícími, díky čemuž by měla být zajištěna jejich aktuálnost. Kromě toho pak mají Google Maps reflektovat i veškeré změny v jízdních řádech související právě s pandemií koronaviru, což nyní nedělají. Namísto toho totiž jen upozorňují na to, že se kvůli pandemii mohl jízdní řád změnit a proto je možné, že trasa, kterou aplikace naplánovala, nemusí zcela platit. Pokud byste pak potřebovali cestovat například do zahraničí, aplikace vám oznámí veškerá omezení na hranicích související právě s COVID-19.

Jediným zádrhelem novinek je jejich nasazení na celosvětové úrovni. Updaty pro Maps totiž Google pravidla uvolňuje ve vlnách a to s poměrně velkými rozestupy, takže se v tuto chvíli nedá bohužel říci, kdy přesně bychom se mohli nové aktualizace s novinkami dočkat i my v Česku. Při psaní tohoto článku nicméně na žádném redakčním zařízení dostupná nebyla a ani z diskuzních fór se nezdálo, že by již na území Česka dorazila. Na druhou stranu je však vzhledem k závažnosti celosvětové situaci jasné, že s uvolňováním Google příliš otálet nemůže.