Skryté kódy v Google Maps: Kde je najdete a k čemu slouží?

Podle dostupných výzkumů žije až 25 % uživatelů Google Maps mimo zaznačenou ulici či někde, kde je k jejich domovům obtížný přístup. I přesto, že se Google snaží své mapy i nadále vylepšovat a zobrazovat i ty nejnovější ulice, tak se mu to ne vždy úplně rychle podaří. Pokud tedy patříte mezi uživatele, kteří bydlí v novostavbě, která je postavena tzv. „na poli“, tak se s tímto problémem dost možná potýkáte také. Přesně z toho důvodu najdete v rámci Google Maps speciální skryté kódy, díky kterým můžete kohokoliv nasměrovat k vám domů bez toho, aniž byste dotyčnému museli poslat dlouhé souřadnice.

Zmíněné skryté kódy, o kterých mluvíme, se přesněji nazývají Plus kódy. Jednoduše řečeno se jedná o tzv. digitální adresy, které jsou velmi krátké a můžete je použít jako naprosto klasické adresy. Plus kódy se skládají ze sedmimístného kódu a názvu města – konkrétně může Plus kód vypadat takto: P2X7+9Q New York. Pokud tento Plus kód zadáte do vyhledávání Google Maps, tak se vám zobrazí přesné místo, na které odkazuje. Tímto způsobem můžete sdílet jakékoliv místo na světě – kromě vašeho bydliště lze sdílet například vaše oblíbená místa, body zájmu, a tak podobně. Adresy můžete klidně zadat i přímo do vyhledávání Google, kde se vám taktéž objeví informace o adrese společně s možností pro přejití do Google Maps. A pokud se na adrese nachází nějaká firma, tak se vám o ní zobrazí informace. Google tyto Plus kódy začal využívat již před pěti lety, tedy v roce 2015.

Určitě vás zajímá, jakým způsobem můžete tyto Plus kódy získat či generovat. Postup je v tomto případě velmi jednoduchý. Stačí, abyste si na vašem iPhonu otevřeli aplikaci Google Maps. Jakmile tak učiníte, tak se přesuňte na místo, které chcete sdílet. Poté na místě podržte prst, dokud se na obrazovce neobjeví malá červená značka. Zároveň s ní se ve spodní části displeje objeví malé menu, které posunutím směrem nahoru rozevřete. V něm poté sjeďte o něco níže a v řádku s ikonou lokality už zmíněný Plus kód naleznete – nejčastěji se nachází nad přesnými souřadnicemi místa. Pro zkopírování tohoto kódu stačí, abyste na řádku s ním podrželi prst, a poté klepnuli na Kopírovat. Poté stačí kód kamkoliv vložit a zaslat jej.

Plus kódy nejsou skvělými pomocníky jen v případě, že bydlíte na nějaké adrese, ke které je těžké se dostat. Kromě toho můžete Plus kódy využít také v nouzové situaci, kdy potřebujete se záchrannými službami sdílet svou přesnou adresu. Co si budeme nalhávat, sdílet přesné souřadnic číslo po čísle rozhodně není nic příjemného a ani rychlého. V tomto případě přichází na řadu právě Plus kódy, které nadiktujete o mnoho rychleji. Plus kódy mohou dále využívat také firmy, které si je mohou klidně natisknout na své vizitky, aby se potencionální zákazníci mohli lépe dostat k jejich sídlu. I přesto, že se Plus kódy začaly využívat již v roce 2015, tak o nich stále hodně lidí neví. Pojďme to společně změnit – pokud znáte někoho, kdo o Plus kódech nemá ani páru, tak ho odkažte na tento článek. Nikdy nevíte, kdy se může dotyčný objevit v situaci, kdy se před ním jeden takový Plus kód objeví. Tímto zaručíte, že nebude na kód jen tak „hledět“, ale bude vědět, o co jde.