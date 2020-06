Apple by měl koupit vyhledávač DuckDuckGo, shodují se analytici

Apple podniká v mnoho odvětvích, které se týkají zejména prodejů zařízení, vývoje vlastního operačního systému a udržování App Storu. Přesto však stále větší a větší část portfolia začínají zabírat i služby, reklamy a digitální obsah. Konec konců, jablečná společnost má ve svém ekosystému monopol, a tak je škoda toho trochu nevyužít. S tím souhlasí i analytici, podle nichž by měl Apple vstoupit do neznáma a pokusit se o akvizici vyhledávače DuckDuckGo, který by nabídl další lukrativní možnost monetizace a zpoplatnění.

Služby jsou poslední dobou pro jablečného giganta zlatým dolem a není divu. Se svou službou Apple TV+ si totiž společnost získala již přes 34 milionů předplatitelů, herní platforma Apple Arcade na tom také není vůbec špatně a App Store vydělává více než kdy jindy. Přesto by to však chtělo obměnu, alespoň podle analytika Toniho Sacconaghi, který navrhuje, že by se Apple mohl pokusit o akvizici vyhledávače DuckDuckGo. Tento na první pohled neznámý vyhledávací engine totiž spoléhá zejména na soukromí uživatelů, ochranu dat a řada uživatelů si ho právě díky těmto aspektům oblíbila. S pomocí jablečné společnosti by se navíc z malé, sotva konkurenceschopné platformy mohl stát podobný gigant jako je například vyhledávač od Googlu. Apple by měl zároveň díky tomuto přírůstku do portfolia možnost konečně vstoupit do segmentu reklam a plné kontroly nad svým marketingem.

V podstatě by měl Apple mohl výrazně narušit monopol Googlu a výraznou měrou s celým trhem zamávat. A ani by se nejednalo o příliš drahou záležitost, jelikož by společnost mohla DuckDuckGo odkoupit již za 1 miliardu dolarů. Ostatně, jedinou stávající konkurence je Bing, což je na poměry svého soka nanejvýš tristní. Apple by tak mohl být pevnou kontrolu nad monetizací obsahu a především by si sám řídil, jak přesně by byly zmínky o iOS zpoplatněny z hlediska reklamy. Momentálně je situace taková, že Google platí jablečné společnosti za to, že může být dominantním vyhledávačem na iOS, a za toto privilegium sype Applu do kapsy zhruba 10 miliard dolarů. Inkasuje však 15 miliard, což se cupertinskému gigantovi příliš nelíbí. Uvidíme, zda by byl Apple ochoten vzdát se několik miliard ve prospěch nejen vlastního originálního prohlížeče, ale i vyhledávače.