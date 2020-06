O2 začalo u iPhonů konečně podporovat Wi-Fi hovory. Jak je zaktivovat?

Pokud jste klienti tuzemského operátora O2 a zároveň majiteli iPhonů, mohli jste ještě donedávna závidět vašim přátelům u konkurence podporu Wi-Fi hovorů. Právě ty totiž O2 u jablečných telefonů jako poslední tuzemský operátor nenabízelo, přestože majitelé Androidů si jej již užívají dlouhé měsíce. To se však nyní konečně změnilo, jelikož seznam podporovaných telefonů pro Wi-Fi hovory u O2 iPhony konečně rozšířily.

Wi-Fi hovory jsou podporovány celou řadou iPhonů počínaje modely 6s, 6s Plus či SE a konče iPhony 11 Pro či SE 2. generace. Aktivace funkce je velmi jednoduchá. Stačí, abyste v Nastavení navštívili podsekci Telefon a v ní zaktivovaly u záložky Hovory možnost Wi-Fi hovory. Jakmile tak učiníte, v dosahu WiFi sítě si zavoláte v HD kvalitě a to v případě, že budete bez signálu sítě operátora, popřípadě když budete na místě, kde nebude signál operátora dobrý. Službu si lze samozřejmě zaktivovat bez jakýchkoliv dalších poplatků s tím, že jediné, co je k její funkci potřeba, je připojení k internetu přes WiFi a kompatibilní telefon. Pokud se vám v nastavení položka WiFi hovory nezobrazuje, zkontrolujte, zda máte v iPhonu nejnovější iOS a vaše SIM podporuje LTE.

Obávat se u WiFi hovorů nemusíte ani bezpečnosti. Veškerá jejich zabezpečení jsou totiž na stejné úrovni jako při standardních hovorech přes GMS. Spolehnout se tedy můžete například na prvotřídní šifrování, které vašemu spojení zajistít vysokou úroveň zabezpečení. Obecně se tak dá říci, že zaktivování WiFi hovorů se rozhodně vyplatí, jelikož vám může přinést jen a jen výhody.