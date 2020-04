Zeptali jsme se českých operátorů, jak to vypadá s podporou eSIM u Apple Watch

Když v roce 2017 ukázal Apple světu první Apple Watch s podporou LTE připojení, mnohým uživatelům spadla brada. Jednalo se totiž o svým způsobem převratnou novinku, která mohla uživatelům pomoci změnit jejich zaběhlé zvyklosti ve formě závislosti na smartphonech a přesměrovat je právě na Apple Watch, které jsou přeci jen do mnoha situací v čele s venkovním sportováním mnohem vhodnější. Jak už to však u podobných hraček bývá, na tuzemský trh po svém odhalení nedorazily a čekání na ně stále trvá. Po zhruba třech letech však již začíná tuzemským jablíčkářům pomalu docházet trpělivost a čím dál častěji jsou proto slyšet otázky ohledně toho, jak to s nasazením Apple Watch s LTE vypadá. Odpověď na tuto otázku nám však ve výsledku musí místo Applu podat tuzemští operátoři, jelikož právě na jejich technologiích zavedení podpory stojí a zároveň padá. Po pár měsících jsme se jich proto opět zeptali, jak to s příchodem eSIM na Apple Watch vypadá. Jaký byl výsledek?

Pokud tajně doufáte, že vám v následujících řádcích přineseme úžasné zprávy o tom, že do startu podpory zbývají poslední dny či týdny, bohužel vás musíme zklamat. Odpovědi operátorů jsou totiž bohužel víceméně stejné jako v minulosti. T-Mobile nám na naší otázku odpověděl slovy: „Řešení použité u Apple Watch pro eSIM představuje zásadní úpravu síťové technologie. „Rozdvojení telefonního čísla“ jde totiž v zásadě proti GSM standardům unikátnosti identity každého účastnického zařízení. Momentálně analyzujeme možné způsoby řešení této situace, ale hovořit v tuto chvíli o termínu spuštění by bylo předčasné.“ Jedná se tedy opět o odpověď odkazující na nepřipravenost sítě, která pravděpodobně ve stejném stavu ještě pěkných pár měsíců bude. V opačném případě by totiž operátor určitě začal pozvolna zákazníky lákat na blížící se spuštění. Co se týče Vodafone, od něj nám dorazila na naší otázku ohledně eSIM odpověď: „Zájem zákazníků o Apple Watch s eSIM reflektujeme a podporu Apple Watch plánujeme a podnikáme patřičné kroky. Požadavky výrobce na aktivaci a provoz eWatch vyžadují nákladný a komplexní vývoj do našich systémů. Jde například o zajištění online aktivace a správy eSIM. Podobně jde také o zavedení nových mechanismů v naší síti – například duplikaci telefonního čísla pro hodinky a telefony. Proto je situace kolem Apple Watch jiná než třeba u hodinek Samsung, kde požadavky na „ekosystém“ nejsou tak striktní a náročné. Termín spuštění služby je proto obtížné odhadnout.“ Jeho odpověď lze tedy víceméně označit za odpověď T-Mobilu v bledě modrém.

O2 ani po zhruba 40 hodinách (v době psaní tohoto článku) na naší otázku neodpovědělo a tudíž vám jeho oficiální vyjádření nemůžeme nabídnout. Dá se však očekávat, že ani u něj se podpora eSIM u Apple Watch v dohledné době neblíží. Ostatně, O2 bylo i posledním tuzemským operátorem, které zavedlo podporu eSIM pro smartphony. Zavedení podobné technologie pro Apple Watch jako první na tuzemském trhu by proto bylo opravdu překvapivé. Nicméně pokud nám tiskové centrum odpoví, jeho odpověď do článku samozřejmě přidáme.

Podtrženo, sečteno – přestože bychom moc rádi napsali, že se v případě LTE Apple Watch již blýská na lepší časy, jelikož se hodinky kvapem blíží, opak je pravdou. Při výběru hodinek tu tak budeme takřka stoprocentně i v následujících měsících limitováni nejen jejich konektivitou, ale i materiály. Hodinky bez podpory LTE totiž bohužel Apple vyrábí je v hliníkové verzi, zatímco verze s LTE se prodávají i v oceli, titanu či keramice. Pokud tedy po jiné než hliníkové variantě zatoužíte, i v nejbližších měsících si ji budete muset obstarat jinde než na tuzemském trhu.