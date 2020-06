iPhone 4 slaví 10. narozeniny. Co všechno doprovázelo jeho příchod?

Včera uběhlo celých deset let od okamžiku, kdy Steve Jobs představil na WWDC 2010 v San Franciscu nový iPhone 4 s funkcí FaceTime. Jen několik málo měsíců před tímto slavnostním okamžikem měl ale svět možnost vidět jablečnou novinku s předstihem – aniž by to Apple plánoval. Snímky prototypu iPhonu 4 zveřejnil internetový magazín Gizmodo poté, co jeden z inženýrů Applu v podroušeném stavu zapomněl zmíněný prototyp na baru v kalifornském Redwood City. Následovala série divokých a absurdních událostí, jejichž vyvrcholením byl výrok:“Jestli jste to již viděli, zastavte mě,“ který Steve Jobs pronesl na pódiu při představování nového smartphonu.

iPhone 4 se od svých dosavadních předchůdců lišil svým designem i použitým materiálem. Vyznačoval se výrazně ostřejšími hranami a hliníkovo – skleněnou konstrukcí. V tehdejší době šlo navíc o nezvykle štíhlý telefon – sám Steve Jobs označil iPhone 4 za nejtenčí smartphone všech dob. Jednalo se zároveň také o historicky první produkt od Applu, který byl vybavený Retina displejem s vyšším rozlišením. „Čtyřka“ byla dále vybavena 5MP fotoaparátem s LED bleskem, přední kamerou a již zmíněnou funkcí FaceTime, která umožňovala provádění hlasových i videohovorů s dalšími majiteli Apple zařízení.

Novinka od Applu vypadala opravdu skvěle a slibovala uživatelům parádní funkce, aféra ale na sebe nenechala dlouho čekat. Jednalo se o proslulou „Antennagate“, kdy v některých případech docházelo k výpadkům signálu. Steve Jobs nejprve na tiskové konferenci uvedl, že antény všech smartphonů mají svá slabá místa. nespokojeným zákazníkům ale firma nakonec nabídla obal typu „bumper“, který jim měl pomoci vyřešit problémy se signálem. iPhone 4S, který byl vydán po iPhonu 4, již problémy s výpadky signálu nevykazoval.