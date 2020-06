Applu unikly další podrobnosti o chystané aplikaci pro sledování spánku na Apple Watch

Jestli něco Apple Watch již dlouhé roky chybí, je to nativní aplikace pro monitoring nebo chcete-li analýzu spánku, která by uživatelům pomohla pochopit jejich kvalitu spánku a v ideálním případě jí i zvýšit. Ve watchOS App Store sice naleznete celou řadu spánkových aplikací třetích strany, jejich integrace do systému se však samozřejmě s nativní aplikací z dílny Applu nedá srovnávat. To se však má již za pár měsíců změnit, což potvrzuje i čerstvá nálož detailů od leakera Fudgeho.

V minulých měsících jsme v souvislosti s nativní aplikací pro analýzu spánku slyšeli například o tom, že kvůli ní Apple vytvoří notifikace upozorňující uživatele na to, aby si před spánkem nabili na určitou úroveň hodinky. Díky leakerovi nyní víme, že bude od Applu skrze notifikaci požadováno alespoň 30 % baterie, z čehož lze usuzovat, že spánková analýza bude mít na spotřebu hodinek velký vliv. Další zajímavou věcí je pak to, že po její aktivaci se automaticky zaktivuje i režim nerušit, uzamkne se displej hodinek a rovněž bude ztlumen jeho jas, aby uživatele absolutně nerušil při spánku. Pokud se pak uživatel probudí před limitem svého vstávání, který bude určován například podle budíku, hodinky jej automaticky vyzvou k tomu, aby si aktivní budíky a další podobné záležitosti deaktivoval.

V tuto chvíli není bohužel zcela jasné, zda se spánková analýza vždy zaktivuje automaticky po usnutí či zda jí bude nutné před uložením se zaktivovat ručně. Pravděpodobnější se však nyní zdá druhá varianta, jelikož dle leakerových zdrojů Apple plánuje implementaci její aktivační ikony do Ovládacího centra hodinek, přes které k ní budou mít uživatelé velmi jednoduchý přístup. Kdyby se však funkce aktivovala automaticky, byly by podobné prvky prakticky zbytečné.

Stále bohužel nevíme ani to, zda bude funkce exkluzivní je pro Apple Watch Series 6 chystané na letošní podzim, či zda jí Apple “nadělí” i hodinkám starším skrze softwarovou aktualizaci watchOS 7. Jasno bychom v tom nicméně mohli mít již zhruba za dva týdny, kdy Apple světu nové systémy v čele s watchOS 7 představí. Pokud bude spánková analýza jeho součástí, je jasné, že se o exkluzivitě pro Series 6 hovořit nedá.