Jak bude probíhat návrat zaměstnanců Applu do Apple Parku

I když se to může zdát jako krátká chvíle, tak na světě řádí koronavirová situace už několik dlouhých měsíců. Nový typ koronaviru, který pochází z čínského Wu-chanu, se postupně rozšířil po celém světě a začal způsobovat onemocnění COVID-19, jenž napadá především dýchací ústrojí člověka. Bohužel je tento virus v některých případech smrtelný. Kvůli tomu vznikla nejen v České republice různá opatření, kdy některá z nich platí dodnes. Vzhledem k tomu, že se koronavirus mezi lidmi jednoduše přenáší, tak mnoho zaměstnanců skončilo doma v tzv. home-office režimu. Koronavirus se samozřejmě nevyhnul ani Applu, kdy většina jablečných zaměstnanců byla nucena opustit cupertinský Apple Park.

Koronavirus naštěstí pomalu ustupuje a lidé se pomalu začínají vracet do svých zaměstnání – i nadále je ale samozřejmě nutné respektovat určitá nařízení a hygienu. Jablečné nadšence by dost možná mohlo zajímat, jakým způsobem bude návrat zaměstnanců do Apple Parku probíhat. S touto informací se podělil magazín Bloomberg. Podle jeho zdrojů se do Apple Parku v budoucích dnech vrátí jen několik hlavních zaměstnanců, kteří budou pracovat na hardwarových a softwarových záležitostech. Tito zaměstnanci budou pracovat především na prioritních projektech. Před vstupem do Apple Parku budou otestováni na přítomnost COVID-19, aby se předešlo dalšímu případnému šíření, měřit se bude také jejich tělesná teplota.

Apple všem zaměstnancům, kteří se do Apple Parku vrátí, nařídil, aby mezi sebou udržovali odstup a nosili masky či roušky chránící nos a ústa. Omezení se týkají například i maximálního počtu zaměstnanců, kteří spolu mohou jet v jednom výtahu. Zároveň byly zavřeny všechny kuchyně a odpočívárny. Kromě zaměstnanců by se do Apple Parku měli vrátit také někteří vedoucí, například Deidre O’Brien. Všechna opatření se samozřejmě mohou zpřísnit, pokud se pandemie opět zhorší, popřípadě pokud přijde obávaná druhá vlna. Všichni zaměstnanci v Apple Parku se budou snažit dokončit veškeré projekty, které budou prezentovány na konferenci WWDC20, jenž bude probíhat již tento měsíc – konkrétně 22. června. Kromě Apple Parku se po celém světě začínají opět otevírat také prodejny Applu.