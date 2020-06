„Koronavirovou“ technologii Applu a Googlu začíná využívat i Itálie

O „koronavirové“ technologii nebo chcete-li API či protokolu z dílny Applu a Googlu jsme v posledních týdnech informovali již nesčetněkrát. Spolupráce mezi těmito dvěma giganty totiž překvapila nejen konkurenci, ale i fanoušky – naštěstí tedy v dobrém slova smyslu. Koordinovaná práce dvou inženýrských týmů před nedávnem konečně přinesla své ovoce, ve formě protokolu implementovatelného do zdravotních aplikací, který jim například na iOS umožní daleko lépe monitorovat okolí skrze Bluetooth a to i v případě, že poběží na pozadí. Nic takového by totiž za běžné situace nebylo možné, jelikož by se aplikace automaticky uspala a tím pádem by znefunkčnila. Jedná se tedy o skutečně velmi užitečný prvek, který si nyní našel cestu do aplikací v další zemi.

Ač by se dalo oponovat a argumentovat tím, že Google v tomto ohledu uživatelská data poněkud zanedbává a nejednou za to byl popotahován, v případě spolupráce s Applem sekal technologický gigant latinu a vypadá to, že si tímto krokem chtěl částečně napravit mírně pošramocenou reputaci. Jen díky těmto dvěma společnostem totiž vznikl specializovaný protokol, který lze integrovat do zdravotnických aplikací a využít je tak ještě lépe k informování lidí, jenž byli ve styku s nakaženým člověkem. Protokol využilo již Lotyšsko, které systém zabudovala do své národní aplikace, a další evropské země jej mají brzy následovat. Jednou z nich je i Itálie, jedna z nejvíce postižených zemí, která se oficiálně zařadila po bok progresivních národů a spustila svou vlastní aplikace založenou na technologiích Applu a Googlu.

Software Immuni tak má fungovat podobně jako další zdravotnické aplikace, a ač byl vyvinut Ministerstvem zdravotnictví a inovací, podle oficiálního vyjádření vlády nemá sbírat jakékoliv informace a má fungovat tak, jak Apple a Google zamýšlely – tedy sběrem anonymních Bluetooth ID lidí, kteří ji budou mít nainstalovanou.. Experti zároveň uklidňují uživatele a tvrdí, že veškerá data budou z databáze vymazána nejpozději 31. prosince letošního roku, tudíž státníci a vládnoucí vrstva nemají v plánu citlivá data schraňovat. Podstatnou roli nicméně hraje fakt, že aby byl systém účinný, potřebuje si aplikaci stáhnout alespoň 60% populace. Prozatím tuto možnost zvažuje podle veřejného dotazování 44% respondentů a toto číslo by se mohlo na základě ujištění vlády brzy zvýšit. Uvidíme, které země se brzy přidají na seznam.