„Koronavirové“ technologie Applu a Googlu se rozjely v první zemi

O ambiciózní a přinejmenším překvapující spolupráci mezi Applem a Googlem jsme v posledních týdnech informovali již mnohokrát. Obě společnosti totiž zapřáhly své inženýrské týmy, aby přišly s novým a evolučním řešením, jenž pomůže sledovat nakažené uživatele a dá kolemjdoucím echo, že byli vystaveni viru. Doposud zněl sice samotný koncept nadmíru dobře, avšak chyběla praktická stránka, která by jasně odhalila jeho funkčnost a potenciál. Naštěstí ale v tomto ohledu pružně zareagovalo Lotyšsko, které oficiální sledovací založený na API Applu a Googlu systém spustilo.

Apple v poslední době kutí pod pokličkou poměrně zajímavé věci, které byly až do doby před pandemií nevídané. Jednou z nich je i speciální decentralizovaný sledovací systém, který společnost vyvíjí ve spolupráci s Googlem. Princip je v podstatě jednoduchý, jelikož funguje na bázi „uzlů“, kterými jsou všechny aktivní telefony v okolí. Ty si následně předávají informace a v praxi stačí, když nakažený uživatel do vlastní zdravotnické aplikace s tímto integrovaným systémem zadá, že byl pozitivně testován. V blízkosti dalších lidí s toutéž aplikací je pak dotyčným rozeslána informační zpráva o tom, že byli vystaveni viru a měli by se buď sami izolovat, nebo se nechat testovat. Premisa celého systému však tkví v tom, že informace nesbírají žádné třetí strany ani vlády. Vše se děje výhradně lokálně, bez pomoci cloudu. Tento inovativní princip zaujal i Lotyšsko, které jako vůbec první evropská země oficiálně program spustilo.

Aplikace se jmenuje Apturi Covid, v překladu Zastavte Covid, a obsahuje veškeré zdravotnické systémy, včetně zmiňovaného sledovacího API od Applu a Googlu. Díky možnosti zabudovat systém do takřka jakéhokoliv softwaru se totiž řada vývojářů rozhodla nástroje využít, a přispět tak k hromadnému používání. Prozatím tak bude aplikace fungovat pouze v rámci Lotyšska, ale další evropské země jako je například Německo, Švýcarsko nebo Estonsko mají brzy následovat. O vývoj vlastního softwaru bez pomoci nadnárodních korporací se snaží i další vlády, avšak bez úspěchu. Uživatelé se totiž bojí nadměrného sledování a především narušení integrity soukromí. Uvidíme, zda se systém od obou technologických gigantů uchytí a pomocí zmírnit šíření nákazy koronaviru.