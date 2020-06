Apple přišel na další způsob, jak zlepšit jízdní komfort chystaných samořiditelných aut

Je takovým veřejným tajemstvím, že jablečná společnost stále kdesi hluboko v kalifornských laboratořích pracuje na svém automobilovém projektu, který má nést tradiční název Apple Car. Střípky informací se sice dozvídáme pouze díky patentům a drobečkům, které Apple sem a tam upustí, ale i tak si technologičtí nadšenci začínají o celém konceptu tvořit jakýsi obrázek. K tomu pravděpodobně přispěje i nejnovější patent, kde se společnost rozhovořila na téma LiDAR senzoru a zpracování dat z nejrůznějších čidel, kterými má auto disponovat. Ty mají totiž údajně výrazně vylepšit celkový zážitek z jízdy a zajistit větší komfort.

Apple poslední dobou patenty rozhodně nešetří, a to ani v době koronavirové pandemie. Naopak toto období využívá pro výzkum dalších technologií, které by mohly zastínit konkurenci a posunout jablečnou společnost zase o kus dál. Výjimkou není ani chystaný projekt Apple Car, na němž vývojáři stále pilně pracují, alespoň soudě dle nejnovějšího zveřejněného patentu. Apple si vždy potrpěl na bezpečí uživatelů, jednoduchost používání a především eleganci a celistvost celého zážitku. Tuto filozofii pravděpodobně bude proklamovat i u svého automobilového projektu, jelikož má jablečné auto disponovat celou řadou senzorů, včetně LiDARu. To by nebylo nic nového, avšak trik je v tom, že doposud celý systém autonomní řízení fungoval na bázi toho, že jsou data zpracována pouze z jednoho senzoru a na základě těchto podnětů je utvořeno nějaké rozhodnutí. Nově ale Apple vymyslel koncept, kdy by se bralo v potaz několik podnětů z různých čidel najednou, simultánně, díky čemuž by se dospělo k mnohem komplexnějšímu a uživatelsky přívětivějšímu závěru.

V podstatě by v praxi fungoval systém tak, že místo aby vzal data pouze z LiDARu a rozhodl, kterým směrem se má auto vydat, vezme v potaz například také informace z infračerveného čidla nebo úhlového senzoru. Jednotlivá čidla si tak data budou aktivně vyměňovat, sdílet je a na základě nich tvořit komplexní rozhodnutí. Podobně jako člověk, který zváží nejprve několik závěrů a na základě toho se rozhodne. Díky tomuto postupu lze dosáhnout nejen o poznání větší bezpečnosti při autonomním řízení, ale také uživatelsky přívětivějšího zážitku. Uvidíme, zda se Applu podaří naplnit své striktní požadavky a případně i konkurovat takovým gigantům jako je Tesla.