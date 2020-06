První iPad s podporou 5G dorazí na začátku příštího roku

V souvislosti s 5G sítěmi se v poslední době hovoří primárně o iPhonech. Zapomínat by se však v tomto směru nemělo ani na iPady, které též nabízí datovou konektivitu a tudíž se u nich dá nasazení podpory sítí nové generace očekávat. To ostatně potvrzuje i celá řada leakerů v čele s @l0vetodream, jehož předpovědi se v poslední době ukázaly jako velmi přesné. Co prozradil tentokrát?

Podle leakera dostanou podporu 5G jako první iPady Pro, což je věc, která se obecně očekávala. Stát by se tak mělo v první polovině příštího roku, pravděpodobně pak na jeho začátku s tím, že kromě podpory 5G by měly tablety nabízet i čipsety A14X – tedy upravené procesory z letošních iPhonů – a displeje s mini-LED podsvícením. Díky těm by se měly jejich zobrazovací schopnosti přiblížit OLED telefonům, což by pro ně byla velká vzpruha, díky které by se mohly rozproudit i jejich prodeje.

Fotogalerie iPad X concept FB iPad X concept 13 iPad X concept 12 iPad X concept 11 +11 Fotek iPad X concept 10 iPad X concept 9 iPad X concept 8 iPad X concept 7 iPad X concept 6 iPad X concept 5 iPad X concept 4 iPad X concept 3 iPad X concept 2 iPad X concept 1 Vstoupit do galerie

Tablety dorazí takřka stoprocentně v designu 3. a 4. generace řady Pro a opět ve dvou velikostních variantách. Obecně se předpokládá, že i tentokrát vsadí Apple na 11” a 12,9”, avšak vzhledem k nasazení nového displeje se nedá vyloučit ani to, že si s úhlopříčkami například díky možnosti úpravy tloušťky rámečků ještě pohraje. Největší otazník však visí nad cenou. iPady Pro (2021) totiž budou opravdovými top modely, které budou svými kvalitami 3. a 4. generaci výrazně převyšovat. Je proto možné, že se Apple uchýlí k navýšení ceny všech konfigurací.