Konečně změna: Nová generace Apple Pencil bude černá

Přestože se při pohledu na pestrobarevnou nabídku iPhonů XR a 11 může zdát, že se Apple barvám nevyhýbá, při důkladnějším průzkumu jeho produktů zřejmě nabudete pocit zcela opačný. Kromě iPhonů XR a 11 totiž drží barvy prakticky všech svých produktů “na uzdě”. Skvělým příkladem může být ostatně nabídka jeho příslušenství, která je z velké části tvořená bílými produkty v čele s AirPods či Apple Pencil. U druhého zmiňovaného produktu se však máme údajně konečně dočkat změny.

Pokud vás bílá barva u Apple Pencil nebaví, můžete začít pomalu chladit šampaňské. Podle poměrně přesného leakera vystupujícího na Twitteru pod přezdívkou Mr. White totiž Apple chystá novou generaci Apple Pencil přebarvit do černé. Kdy přesně se tak stane sice není v tuto chvíli zcela jasné, avšak jako poměrně pravděpodobný termín se jeví začátek příštího roku. Právě v tomto období by totiž měl Apple světu představit high-endovou generaci iPadu Pro s miniLED displejem a další spoustou vylepšení, u kterého by dávala vylepšená Apple Pencil určitě smysl.

Fotogalerie LsA Apple Pencil REcenze Apple pencil druhe generace Recenze apple pencil TF Apple Pencil +9 Fotek Apple Pencil box iPad pro apple pencil Apple pencil ipad pro Apple Pencil text factory iPad apple pencil Apple pencil 2. generation Apple pencil hrot Apple Pencil 2. generace Vstoupit do galerie

Co vše by mohla nová generace Apple Pencil kromě černé barvy nabídnout nelze v tuto chvíli tak úplně předpovědět, jelikož o ní zatím neunikly žádné informace. Podle patentů, které si Apple s Apple Pencil v poslední době registruje, se však dá očekávat, že se dočkáme vylepšení stávajících ovládacích prvků, popřípadě přidání dalších. Díky tomu by se tak mohla z Apple Pencil stát ještě lepší pomůcka nejen pro designéry.