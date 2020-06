Nejlepší tweaky na jailbreak: BatteryRamp aneb nabijte svůj iPhone rychleji

Rychlé nabíjení iPhonů a další mobilních zařízení se řeší už poněkud delší dobu. Většina výrobců nových zařízení podporuje tzv. rychlonabíjení, díky kterého lze mobilní zařízení nabít do určité kapacity baterie několikanásobně rychleji (nejčastěji do 50 %). Pravdou však je, že v tomto případě dochází ke snížení životnosti baterie. Rychlost nabíjení lze však zvýšit i dalšími různými způsoby – například vypnutím různých služeb, aplikací či funkcí, které při nabíjení jednoduše nepotřebujete. V případě, že vlastníte iPhone či iPad s nainstalovaným jailbreakem, tak můžete využít speciálního tweaku, jenž služby a funkce deaktivuje za vás.

Rychlonabíjení lze využít hned v několika situacích – například tehdy, pokud jste v noci usnuli s telefonem „na hlavně“, anebo pokud jste zrovna odněkud přišli s vybitým telefonem a za pár minut potřebujete opět odejít, avšak s telefonem nabitým. Kromě toho, že lze sáhnout po rychlonabíječce, tak lze celý proces urychlit zmíněným vypnutím služeb či funkcí. Tweak, který dokáže rychlost nabíjení zařízení „boostnout“, se nazývá BatteryRamp. Nejedná se samozřejmě o jediný tweak, který je k tomuto účelu vytvořený – nutno však podotknout, že funguje i na nejnovějším iOS 13.5. Tweak BatteryRamp se po aktivaci zaměří na to, aby se iPhone či iPad nabil co možná nejrychleji, avšak za stavu, kdy zůstává zapnutý. Někteří z vás by mohli namítat, že se iPhone nabije nejrychleji tehdy, kdy je vypnutý, avšak v některých případech si jednoduše vypnutí zařízení dovolit nemůžete.

Tweak BatteryRamp funguje naprosto jednoduše. Po instalaci není třeba nic nastavovat, tweak tedy funguje ihned. Pokaždé, když vaše zařízení připojíte k nabíječce, tak se zobrazí notifikace o tom, zdali chcete „ultra-rychlý nabíjecí režim“ aktivovat. Ne vždy samozřejmě musíte chtít BatteryRamp využít, takže je možnost volby na místě. Po aktivaci tohoto nabíjecího módu dojde ke zčernání displeje, na kterém se poté objevují pouze tečky indikující stav nabití (podobně, jako třeba na powerbankách). Tohle řešení je skvělé především pro zařízení s OLED displejem, jelikož se černá barva v tomto případě zobrazuje deaktivací pixelů. Pokud chcete během nabíjení BatteryRamp deaktivovat, stačí třikrát po sobě stačí stisknout tlačítko pro zvýšení hlasitosti (popřípadě odpojit nabíječku). BatteryRamp patří mezi jeden z nejužitečnějších tweaků. Sehnat jej můžete za 1.49 dolarů v rámci repozitáře Dynastic (https://repo.dynastic.co).