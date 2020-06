V macOS, stejně jako v iOS, máme k dispozici nativní aplikaci pro sledování počasí – na Macu stačí otevřít widgety, kde se Počasí objeví. Ne každému uživateli však musí nativní Počasí vyhovovat, a to hned z několika důvodů. Někdy v tom hraje roli malá podrobnost, někdy zase nepřesnost. Ať už máte k výměně nativní aplikace Počasí jakýkoliv důvod, tak níže najdete 5 nejlepších aplikací pro sledování počasí na Macu. Některé jsou placené, jiné zase zdarma – uričtě si tedy každý přijde na své.

CARROT Weather

Tato placená aplikace patří mezi nejoblíbenější aplikace pro sledování počasí, které jsou k dispozici. Kromě toho, že je CARROT Weather k dispozici na macOS, tak je můžete využít i v rámci iOS. Tato aplikace se těší obrovské popularitě, doporučují ji dokonce i různé instituce. V rámci CARROT Weather si můžete zobrazit přesné hodinové či denní předpovědi. Nechybí ani možnost aktivace notifikací – pokud chcete vědět o tom, že se blíží bouřka, stačí si nastavit oznámení. K dispozici jsou také notifikace s denní předpovědí, abyste věděli, jak dnes vlastně bude. Nechybí zobrazení přehledných map s radarem. CARROT Weather si mohou uživatelé také všemožně přizpůsobit a zobrazit si počasí až 70 dní dozadu. Zkrátka a jednoduše, pokud chcete nejkvalitnější aplikaci pro sledování počasí, tak je CARROT Weather přesně to, co hledáte.

Weather Dock

Pokud pro sledování počasí hledáte aplikaci zdarma, mohl by se vám líbit Weather Dock. Jak už název napovídá, tak po instalaci aplikace se vám veškeré informace o počasí zobrazí v Docku v rámci ikony. Po rozkliknutí této ikony se vám však samozřejmě objeví okno, ve kterém najdete podrobnější informace. K dispozici je zobrazení sedmidenní předpovědi, kdy první tři dny z ní jsou hodinové. Vybrat si můžete hned z několika lokalit pro předpověď, nechybí nastavení imperiálních či metrických jednotek. Počasí se v rámci Weather Docku aktualizuje co 60 minut, pokud je vaše zařízení. v režimu spánku či vypnuté, tak se počasí obnoví automaticky ihned. Vzhled ikony v Docku si samozřejmě můžet změnit, data o počasí v tomto případě dodává The Weather Company.

WeatherBug

Další zajímavou aplikací zdarma, jenž je určená pro sledování počasí, je WeatherBug. Po instalaci WeatherBug se veškeré informace skryjí pod ikonu, jenž se zobrazí v horní liště vašeho Macu či MacBooku. V rámci WeatherBug si můžete nastavit různá upozornění, sledovat hodinovou předpověď, a také radar na mapě. K dispozici je samozřejmě zobrazení předpovědi počasí na vícero lokalitách – WeatherBug má konkrétně k dispozici databázi s více než 2.6 miliony místy, dále se chlubí perfektní sítí pro sledování blesků. Nechybí ani možnost zobrazení živého počasí pomocí kamer. WeatherBug dokáže své uživatele také informovat o nebezpečných bouřkách, zobrazuje také různé výstrahy.

Clear Day

Pro sledování počasí můžete využít také placenou aplikaci Clear Day. Tato aplikace vsází na své unikátní a překrásné uživatelské prostředí. Zároveň se jedná o jedinou aplikaci, která poskytuje animovaný NOAA radar widget. K dispozici je také možnost pro nastavení oznámení o počasí v reálném čase, nechybí ani okamžité zobrazení informací pomocí ikony v horní liště. Clear Day využívá více než 300 tisíc uživatelů, nutno podotknout, že tato aplikace byla doporučená v App Storu samotným Applem. Clear Day má k dispozici databází více než 2.5 milionů lokalit, ve kterých dokáže předpověď zobrazit. V rámci aplikace nechybí již zmíněný NOAA radar, dále mapa se zobrazením oblačnosti, či například detailní zobrazení fáze Měsíce. Clear Day vám zobrazí také čas západu a východu slunce, nechybí ani možnost přepnutí mezi metrickými a imperiálními jednotkami.

Swackett

Aplikace Swackett patří mezi další z velmi populárních aplikací pro sledování předpovědi počasí na Macu. Tuto aplikaci si oblíbilo více než milion uživatelů – Swackett se totiž snaží složitá a komplexní data zobrazit svému uživateli naprosto jednoduše tak, aby jim porozuměl každý. V aplikaci Swackett se objevují lidé, kteří jsou oblečeni podle aktuálního počasí. Pokud jste se tedy někdy chystali ven a nevěděli jste, jestli si vzít dlouhé kalhoty a mikinu či kraťasy a tričko, tak je pro vás Swackett to pravé ořechové. Swackett dále nabízí minutovou předpověď v rámci následující hodiny, hodinovou předpověď pro následujících 24 hodin a denní předpověď pro následující týden. Nechybí ani zobrazení satelitních snímků pro určité oblasti. V rámci Swackett si dále můžete zobrazit informace o teplotě, vlhkosti a větru, nechybí ani čas východu a západu slunce a mnoho dalšího.