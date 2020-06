Sbohem a šáteček: Apple přestane již brzy opravovat první MacBook Pro s Retina displejem

Jablečná společnost je známá tím, že si potrpí na maximální podporu svých zařízení, která je ve většině případů dlouholetá a uživatelé se nemusí bát, že ze dne na den skončí, jako je tomu u konkurence. Přesto ale nadejde doba, kdy se dané zařízení stane zkrátka zastaralým a je pomalu nutné vyhlásit definitivní čas smrti. To se obvykle v případě produktů od Applu stává 8 let po vydání a 15-palcový MacBook Pro s vůbec prvním Retina displejem není výjimkou. Konec konců, tento stařík spatřil světlo světa již v roce 2012 a není divu, že nad ním postupně společnost zlomila hůl.

Pokud vlastníte MacBook Pro z poloviny roku 2012, měli byste zbystřit. Podle nejnovějších informací, které byly rozeslány jednotlivým servisům i Apple Storům, bude totiž tento model 30. června letošního roku definitivně označen za zastaralý, což v praxi znamená, že uživatelé nebudou mít nárok na hardwarové opravy ani koupi kompatibilního příslušenství. Nejedná se však o žádný nečekaný krok, ostatně již v roce 2018 Apple zařadil tento model na seznam sice nadále podporovaných, ale již z velké části nedostupných zařízení. Přesto si ale majitelé mohli zažádat o opravdu v oficiálním servisu, nebo si dokoupit nějaké příslušenství z nabídky. Nově však toto privilegium končí a dotyční tak budou muset buď přejít na novější model, nebo se pokusit o opravdu pomocí vlastních sil.

Konec konců, pro mnohé majitele se tak může jednat o důvod, proč se začít zajímat o hardware a fungování počítače. Většina fanoušků si navíc modely z roku 2012 pochvaluje a ne nadarmo je označuje jako jedny z nejtrvanlivějších a nejdéle sloužících MacBooků. Řada z nich si tak svého staříka chce nechat, alespoň tedy do doby, než se vyskytne nějaká neopravitelná závada. Uvidíme, jestli dojde k dalšímu nárůstu prodejů novějších modelů, nebo se věrní majitelé pokusí o vlastní opravu. Pokud tedy model vlastníte a víte o nějaké závadě, doporučujeme si co nejdříve sjednat schůzku s technikem a nechat si drobné zádrhely opravit co nejdříve.