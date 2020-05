Apple: Končíme s opravami MacBooků z let 2013 a 2014, jsou zastaralé

Ač se jablečné produkty často vyzdvihují pro svou dlouhodobou podporu a především funkčnost, která výrazně předčí konkurenci, i na ně jednou dojde řada a odeberou se do křemíkového nebe. Stejně to vidí i Apple, který se sice snaží zařízení aktualizovat co nejdelší dobu a nabízet uživatelům stejný zážitek, jakému se těší majitelé nových modelů, ale takovýto stav nelze udržovat navždy. Z tohoto důvodu společnost definitivně odepsala MacBooky z roku 2013 a 2014, které zařadila na seznam zastaralých produktů. Byť se pro mnohé majitele těchto stařičkých kousků může jednat o smutnou zprávu, jde o očekávaný krok, který měl původně přijít již daleko dříve.

Apple si v mnoha ohledech potrpí na srozumitelnou kategorizaci svých produktů a zařízení, což se projevuje nejen při vydávání nových modelů, ale také při odepisování těch starých. Zářným příkladem mohou být MacBooky Pro a Air z roku 2013 a 2014, které se společnost rozhodla zařadit na seznam zastaralých zařízení. V praxi to znamená, že zařízení starší než 5 let nemají nárok na jakýkoliv nadstandardní servis, který poskytuje celá řada Apple Storů i jablečných partnerů. Seznam se však dělí ještě na další dvě větve, a pokud dané produkty ještě nedosáhly 7 let od vydání, zákazníci si stále mohou pořídit příslušenství a kompatibilní součástky, pokud jsou zrovna na skladě. Jakmile je ale tento milník překročen, jakékoliv prodeje náhradního hardwaru jsou okamžitě ukončeny a majitel starého modelu většinou musí sáhnout po součástce z druhé ruky.

Pokud tedy vlastníte MacBook Pro nebo Air, vaše zařízení již svým způsobem přesluhuje a o opravu jen tak požádat nemůžete. V případě modelu z roku 2014 ale máte stále čas sáhnout po náhradních dílech z autorizovaných obchodů, a nebo si dokoupit jakýkoliv jiný hardware. Rozhodně se ale neděste, i mnohem starší modely stále fungují bez sebemenších problémů, a byť byly podle slov společnosti již dávno odepsány, stále dokáží dobře posloužit. Výjimkou není ani 5. generace iPod touch z roku 2012, která se stala poměrně oblíbeným doplňkem spousty jablíčkářů. Uvidíme, zda budou další zařízení brzy následovat.