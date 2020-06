Na iOS míří roztomilá hříčka Toro and Friends: Onsen Town

Japonci jsou v mnoha ohledech poměrně progresivní a vynalézaví. Nejlépe je to pravděpodobně vidět na jejich hrách, které jsou často nanejvýš ulítlé, šílené a pro západní hráče naprosto nepochopitelné. Populární sága Toro and Friends není výjimkou, a byť se jedná o herní série pohybující se v jakémsi relativním normálu, na západ se tato oblíbená asijská kratochvíle prokousává až nyní. A to zejména díky společnosti PiG Corporation a vývojářům ze studia ForwardWorks, kteří před rokem přispěchali s povedenou hříčkou Toro and Friends: Onsen Town, jež brzy zamíří i na iOS a Android.

Pokud vám jméno studia ForwardWorks nic neříká, tak vězte, že nejste jediní. Tito nadaní vývojáři se totiž dosud omezovali výhradně na východní polokouli, kde vydávali jednu pecku za druhou. Jejich evergreenem je pak pravděpodobně RPG Disgaea, které konkuruje tamnímu Final Fantasy. Postupem času ale dospěli k názoru, že by bylo docela fajn vyvézt jejich šílené tituly i za hranice, a tak oslovili vydavatelství PiG Corporation, díky němuž se hra Toro and Friends: Onsen Town podívá do dalších 100 zemí. Nejedná se sice o kdovíjak hlubokou a vynalézavou hru, avšak na chvíli rozhodně zabaví a díky postavičce Toroa je i poměrně roztomilá a zábavná. Jedná se totiž o jednoduchou hříčku, kde budeme skládat stejné obrazce a pokoušet se zbavit co nejvíce kostiček.

Hlavním tahákem má být pravděpodobně příběh, který obsáhne jak Tora, tak Soru a Kuro, tedy všechny oblíbené charaktery. A aby toho nebylo málo, své kombinace si nebudeme syslit pro sebe, ale místo toho bude hra mít sociální aspekt, který bude vybízet k tomu sdílet úspěšné postupy s ostatními a získávat za ně srdíčka. Vývojáři z ForwardWorks mají ale v plánu ještě spoustu dalších aspektů a prvků, které budou zveřejněny později. Tak či onak, hra dorazí na iOS a Android již 23. června, a byť se zdá na první pohled poměrně obyčejná, věřte, že Japonci umí překvapit a na hezkých pár hodin vás k obrazovce přiková. Máte-li tedy zálusk na nějakou tu východní extravagantní zábavu, zamiřte na App Store a hru si předobjednejte.