I měsíc po vydání je eRouška na iPhone téměř k ničemu

Za dva dny uplyne přesně měsíc od chvíle, kdy do App Storu na iOS dorazila aplikace eRouška. Ta měla České republice pomoci s poražením pandemie koronaviru a to díky technologii zaznamenávající kontakty s cizími lidmi, kteří do svých smartphonů též eRoušku nainstalovali. Princip záznamů je veskrze jednoduchý. Probíhá na bázi vzájemné detekce Bluetooth signálu, který je do eRoušky zaznamenán s tím, že k němu je přiděleno unikátní ID detekovaného zařízení, pod kterým se ukrýval registrovaný uživatel. Jeho identitu však mohou rozklíčovat jen hygienici, díky čemuž jsou veškeré záznamy z hlediska uživatelských dat naprosto bezpečné. Háček je však v tom, jak aplikace funguje na iPhonech. Právě ty totiž zdánlivě skvělému nápadu zkřížily cestu.

Pokud jste si eRoušku stejně jako já v uplynulých týdnech stáhli a začali jste jí testovat, zřejmě jste si všimli toho, jakým způsobem (ne)zaznamenává okolní telefony s eRouškou, když je spuštěná na pozadí. Na rozdíl od Androidů totiž iPhony neumožňuje jakoukoliv výraznější práci Bluetooth na pozadí a navíc aplikace, které nejsou aktivně využívány, automaticky po nějaké chvíle částečně či úplně uspávají. A právě v tom je u eRoušky největší zádrhel. Určitě totiž nechcete chodit po městě s touto aplikací spuštěnou přímo na displeji, avšak jedině tak je iOS verze schopná rozumně fungovat. Po jejím “odložení” na pozadí totiž přestane aktivně zaznamenávat okolní eRoušky a je pro ně jen viditelná, aby záhy po úplném uspání zmizela i pro ně.

Nutno podotknout, že celý problém spočívá prakticky jen a pouze v systémové politice Applu. Ta je totiž zcela odlišná od Androidu, kterému typově podobné aplikace běžící na pozadí nikterak nevadí (mají-li podporu konkrétní verze systému) a jejich chod ani nikterak neomezuje. Jelikož je však v České republice početné zastoupení uživatelů iPhonů (byť v porovnání s androiďáky je podíl jablíčkářů minoritní) a celá aplikace je stavěna na de facto co možná největší promořenosti napříč smartphony Čechů, bylo jasné, že si na iPhony zkrátka cestu najít musela, byť je na nich nedokonalá. I částečná funkčnost je totiž v tomto směru mnohem lepší než žádná.

Jedinou možností, jak z hlediska využitelnosti dostat iOS verzi eRoušky na úroveň její androidí kolegyně je přejít na “koronavirový protokol” Applu, který byl vydán nedávno. Ten zjednodušeně řečeno umožňuje aplikacím sloužícím k boji proti koronaviru běžet na pozadí iPhonu bez jakýchkoliv větších omezení, jako tomu je právě u Androidu. Přechod na tento protokol nicméně také není tak úplně výhrou. Pro eRoušku by to totiž alespoň dle dostupných informací nekompatibilitu se staršími verzemi iOS, jelikož by byla založena na technologii dostupné až v iOS 13.5 a novějších. S trochou nadsázky se tak dá říci, že je nyní eRouška v začarovaném kruhu, ze kterého se zřejmě hned tak nedostane. Aby se tak stalo, musela by totiž buď běžet bez problémově na pozadí starších verzí iOS než 13.5 (což je nereálné), nebo by musela naprostá většina Čechů přejít na iOS 13.5 a tím otevřít dveře i přijetí “koronavirového protokolu”.