Zjistili jsme, proč aplikace eRouška ještě nepodporuje “koronavirovou” technologii Applu

Když vydal minulý týden Apple iOS 13.5 s podporou technologií pro boj s koronavirem, nejeden tuzemský jablíčkář se začal pídit po tom, proč nelze v České republice tato vychytávka zatím “propojit” s eRouškou. Ta přeci jen vznikla pro naprosto stejný účel a tudíž se očekávalo, že by mohla s příchodem iOS 13.5 podporu nového protokolu Applu dostat. To se však nestalo a my již nyní víme, proč.

Na podrobnosti ohledně podpory “koronavirového” API u aplikace eRouška jsme se zeptali týmu, který za celým projektem stojí. Jeho nasazení by totiž využitelnost aplikace výrazně zlepšilo, jelikož by jí naučilo bezproblémově fungovat i na pozadí. Právě to je totiž nyní její největší slabinou, jelikož je operačním systémem iOS částečně a poté i úplně uspána, kvůli čemuž je nefunkční. Nasazení API není však ani zdaleka tak jednoduché, jak by se mohlo z laického pohledu zdát. “Uspávání aplikace v iOS nedokáže bohužel nikdo ovlivnit a jediným řešením je zřejmě přechod na Apple/Google API, který v současné chvíli testujeme a řešíme, co by jeho implementace znamenala. O finálním nasazení musí rozhodnout MZČR. Ono má totiž i nevýhody. Pokud jde o to, kdy by mělo k implementaci a přechodu na Google/Apple API přejít, je to za nás hlavně otázka, kdy to bude dávat smysl. Jinými slovy velice intenzivní roli v rozhodování hraje penetrace nové verze mobilního OS. Po přechodu na tento protokol totiž eRouška, která jej bude používat nebude kompatibilní s jiným než nejnovějším OS u iOS zařízení a na Androidech, které podporují Google Play Services (verze 6+). Zatím totiž není jasné, jestli nás nechají ve stejné aplikaci mít i code-base pro starší operační systémy. Takže svoji roli v rozhodování hraje i to, jak rychle se aktualizace OS dostanou k uživatelům. Zkráceně řečeno: podle nás nejde přejít na nový protokol, dokud nebude mít nová verze OS (myšleno u iOS) dostatečný podíl mezi telefony. I proto čekáme také na rozhodnutí MZČR a Evropských zemí, jak chtějí interoperabilitu jednotlivých národních aplikací podpořit/ zařídit. Pokud se ale MZ rozhodne, že chce G/A API pro eRoušku používat, tak bychom ho nasadili pro iOS i Android (kvůli zachování interoperability by nemělo smysl ho používat jen na jedné platformě),” vysvětlil nám exkluzivně tým stojící za eRouškou.

S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že vývojáři stojí před malou Sofiinou volbou – buď svou aplikaci zdokonalí za cenu toho, že bude možná funkční jen na iOS 13.5 (a Androidech), nebo jí nechají ve stavu, ve kterém je nyní, avšak za cenu snížené využitelnosti, kterou si i oni sami uvědomují. Rozhodně tedy není na místě eRoušku za neimplementaci “koronavirového” API v současnosti kritizovat, jelikož nenaráží na své technické možnosti, ale spíš na pravidla, která má Apple roky nastaven pro multitasking svých aplikací a která se v současnosti ukázaly jako nešťastná. Na druhou stranu, nastavení uspávání aplikací ze strany Applu bylo vytvořeno s dobrým úmyslem a má vliv například i na spotřebu baterie a podobné věci, takže ani za něj nelze střílet kritiku. Celá situace je tak spíš o tom, že koronavirus odhalil možné nedostatky, o kterých bychom si bez něj zřejmě nenechali ani zdát. Až čas ukáže, jak se s nimi dokáže svět poprat.