eRouška začne využívat technologii Applu pro boj s koronavirem

Před pár dny vydal Apple pro veřejnost nový iOS 13.5, jehož součástí je i možnost zaznamenávání kontaktů s COVID-19 přes příslušnou aplikaci. Tou je na našem území eRouška a proto mnozí jablíčkáři očekávali, že se s příchodem iOS 13.5 stane aplikace ještě využitelnější a uživatelsky přívětivější z hlediska jejího chodu na pozadí telefonu a tak podobně. To se sice nestalo, avšak v rozhovoru pro Právo potvrdil vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a šéf národní agentury NAKIT Vladimír Dzurilla , že vývojáři implementaci API Applu a Googlu do eRoušky již řeší.

“Koronavirové” API Applu je zjednodušeně řečeno protokol, jehož nasazení umožňuje aplikacím sloužícím pro záznam kontaktů s osobami nakaženými koronavirem, takřka neomezený sběr Bluetooth identifikátorů cizích zařízení, která v sobě mají nainstalovanou příslušnou aplikaci a zároveň podporují tento protokol. Vše přitom probíhá stále naprosto anonymně a k rozklíčování identifikátoru dochází až ve chvíli, kdy se dostane do rukou hygienikovi, který pomocí něj kontaktuje potenciální kontakty nakaženého. Současná politika iOS aplikací je však taková, že aplikace běžící na pozadí jsou částečně uspány nebo v krajním případě ukončeny, což se více či méně podepisuje na jejich funkčnosti. V případě eRoušky je to například konkrétně to, že při částečném uspání na pozadí není schopná detekovat okolní zařízení, avšak je stále viditelná. Po jejím úplném uspání pak přestává aplikace vykonávat to, co má, úplně – tedy není už ani vidět. Právě “koronavirové” API však uspávání aplikace na pozadí zjednodušeně řečeno vyruší a tudíž poběží vše stále tak, jak má bez ohledu na to, zda je aplikace spuštěná na ploše a vy s ní právě pracujete nebo jí máte v pozadí. Je tedy jasné, že jeho implementace je nutností, což víceméně potvrdil i v jedné z odpovědí i Druzilla, který doslova řekl, že: “Nyní ještě řešíme přechod aplikace na protokol od Applu a Googlu, který je mezinárodní, protože nyní fungujeme jen lokálně a aplikace jednotlivých zemí spolu nemusí komunikovat a předávat si data. Když to bude celosvětová záležitost a ty telefony se navzájem uvidí, mohla by to být třeba náhrada za negativní test při návratu ze zahraniční.”

Kdy přesně by se mohla eRouška dočkat implementace protokolu, který by jí povznesl na novou úroveň, Druzilla neprozradil. Je však jasné, že kvůli lepší využitelnosti udělají její vývojáři vše pro to, aby se tak stalo co nejdříve. Přeci jen, její nynější podoba není zrovna šťastná a to si chtě nechtě musí uvědomovat i oni, byť s tím nic nezmůžou – tedy respektive nezmohli doposud.