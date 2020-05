Aplikace eRouška pro boj s koronavirem v ČR dorazila už i na iPhony

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o nové aplikaci eRouška, kterou hodlá Česká republika používat jakožto součást chytré karantény v boji proti koronaviru. Ta byla sice zprvu dostupná jen na smartphony s operačním systémem Android, avšak nyní si ji do svých telefonů mohou stáhnout i jablíčkáři.

Princip fungování eRoušky je veskrze jednoduchý. Aplikace lze zjednodušeně popsat jako digitální deníček sloužící k záznamu Bluetooth připojení zařízení z okolí v telefonu uživatele. Ty lze následně v případě, že mají eRoušku též nainstalovanou, kontaktovat v případě možné nákazy koronavirem a tedy i snížit rizika nákazy v okolí. Data jsou uchovávána jen v telefonu a hygienici se k nim dostanou až ve chvíli, kdy jim dá uživatel nakažený koronavirem povolení a data jim odešle. Je však potřeba znovu zdůraznit, že aby byli hygienici schopni z dat číst, je nutné, aby měla zaznamenaná protistrana ve svém telefonu též eRoušku nainstalovanou a autorizovanou, jelikož jen tak jí lze zkontaktovat.

Kontroverze?

Zdánlivě skvělý pomocník v boji s koronavirem, který vznikl pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ČR, se kromě dlouhé nedostupnosti na iOS musel a vlastně ještě stále musí potýkat s nedůvěrou uživatelů ohledně zacházení s jejich daty. Přestože aplikace ve výsledku vůbec polohu uživatele nezaznamenává, ale lze z ní vyčíst jen to, s kým se uživatel setkal a popřípadě jak intenzivní kontakt byl, alespoň soudě diskuzních fór i komentářů pod našimi články uživatelé podobným typům aplikací zkrátka nevěří a nehodlají si je ve velkém na smartphony instalovat. Právě to však může těmto aplikacím zlomit vaz, jelikož jsou na hromadném využívání založeny. Zda si najde eRouška do českých smartphonů cestu nicméně ukáže až čas.