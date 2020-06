Bizarní problém: Apple bude zřejmě u EU obhajovat dosud nevydaný produkt

Apple sice v poslední době může slavit nejrůznější drobná vítězství a zproštění viny, ale to neznamená, že snůška žalob a nařčení z nejrůznějších přešlapů ustávají. Ba právě naopak, vypadá to, že bude jablečná společnost brzy na krku antimonopolní vyšetřování kvůli chystanému zařízení AirTag, jenž má sloužit pro sledování předmětů a cenností. Alespoň tedy tak to podala společnost Tile, která již delší dobu propaguje podobné zařízení se stejným účelem. Apple podle slov představitelů porušuje zákon a snaží se o dominanci na trhu.

Pokud to poslední dobou vypadalo, že si technologický gigant bude moci konečně vydechnout a dát si po krušném období menší pauzu, nyní se mince obrací. Apple již totiž několik let plánuje malé a nenápadné zařízení jménem AirTag, které má sloužit k určení přesné lokace předmětů. V praxi má tato vychytávka fungovat tak, že ji přilepíte například na telefon či klíče a díky signálu pomocí mobilní aplikace kdykoliv zjistíte, kde se daná věc aktuálně nachází. Pomocí AirTag se tak má zamezit krádežím a především nechtěné ztrátě cenností, jako je například elektronika, klíče nebo peněženka. Ačkoliv zařízení ještě nespatřilo světlo světa a jablečná společnost detaily zatím tají, objevily se první nařčení z toho, že Apple porušuje antimonopolní pravidla a snaží se uzmout majoritní podíl na trhu. Jako první s obviněním přišla společnost Tile, která stojí za podobnými produkty, jenž slouží stejnému účelu, tedy sledovat na krátkou vzdálenost kýžené předměty.

Vraťme se nicméně o pár měsíců zpět, kdy se společnost Tile svěřila kongresu Spojených států, že jednání Applu je protizákonné a v iOS 13 záměrně ztěžuje používání zařízení od této firmy. Údajně šlo o záměr narušit konkurenční prostředí a následně přijít s vlastním produktem, který zapadne do portfolia jablečné společnosti a především bude plně kompatibilní s ekosystémem. Ač by se na první pohled mohlo zdát, že jsou tyto argumenty pádné a věrohodné, je nutné brát v potaz, že si společnost Tile stěžovala v době, kdy se to stížnostmi proti Applu jen hemžilo a každá menší technologická firma si chtěla přihřát polívčičku. Jednalo se o takový boj Davida proti Goliášovi, jen s tím rozdílem, že jablečná společnost v tomto případě dodržovala pravidla volného trhu a nijak Tile záměrně neznevýhodňovala. Tak či onak, představitelé této společnosti se očividně rozhodli hnát celou záležitost k vyšším instancím, respektive do mezinárodních vod, a zaslali dopis komisařce Margrethe Vestage z Evropské komise, jež zaštiťuje dodržování antimonopolních pravidel a dohlíží na regulaci trhu. Ve zmíněném dopise si společnost Tile stěžovala na tytéž problémy, tedy účelné házení klacků pod nohy a zvýhodňování vlastní jablečné aplikace Find My, která má být použita i pro chystané zařízení AirTag.

Fotogalerie tile tracking tile tracking 6 tile tracking 5 tile tracking 4 +3 Fotek tile tracking 3 tile tracking 2 Vstoupit do galerie

V běžném případě by se Apple touto záležitostí nemusel příliš zabývat a zkrátka by nad ní jen mávl rukou, ale vzhledem k tomu, že se iOS 13 dočkalo jistých změn kvůli ochraně soukromí a citlivých dat to vypadá pro jablečnou společnost spíše bledě. Technologický gigant totiž záměrně ztížil fungování aplikací na pozadí a sbírání informací o poloze, na čemž aplikace i zařízení od Tile stojí. Na druhou stranu ale Applu do karet příliš nehrají argumenty týkající se vlastního rybníčku. Aplikace Find My je totiž předinstalována do každého iPhonu a zároveň disponuje všemi systémovými oprávněními, což bohužel hraje ve prospěch společnosti Tile. Firma si stěžuje také na to, že jsou její aplikace znevýhodňovány v Apple Storu a také na porušení dohody, kterou Apple údajně uzavřel. Ta zněla tak, že bude společnost prodávat fyzická zařízení Tile i ve svých obchodech a nabídne plnou kompatibilitu se všemi jablečnými produkty. Jak to tak bývá, pravda bude někde uprostřed, o čemž svědčí i tiskové prohlášení Applu. V něm se technologický gigant vyjádřil na svou obranu a zmínil, že cesta k lepšímu zabezpečení dat uživatelů a jejich soukromí byla poměrně trnitá. Společnost byla totiž nucena udělat celou řadu drastických kroků, které nechtěné ovlivnily i firmy jako je právě Tile. Tak či onak, do celého případu se vloží Evropská komise, která případ zhodnotí. Skutečnost je nicméně taková, že argumenty i důkazy mají obě strany, tudíž bude hledání konsenzu náročné.