Apple to myslí s microLED displeji vážně. Chystá tučnou finanční injekci do továrny na jejich výrobu

O nemalé investice Applu do chystané tchaj-wanské továrny na microLED displeje jsme informovali v minulosti již několikrát a podle nejnovějších informací dohoda pravděpodobně stále platí. Jablečná společnost sice byla párkrát na vážkách a už už to vypadalo, že z obchodu sejde, ale nakonec se představitelé umoudřili a rozhodli se tento nejistý krok podniknout. V dlouhodobém horizontu se totiž investice Applu vyplatí, přinejmenším vzhledem k chystaným zařízením, které budou disponovat právě microLED displejem. Právě ty mají být v nové továrně hlavní prioritou, a to jak z hlediska masové výroby, tak výzkumu a vývoje.

Apple již delší dobu plánuje investici ve výši 330 milionů dolarů do tchaj-wanské továrny, jež povede k výrobě microLED displejů a dalšímu rozvoji této technologie. Konec konců, právě tímto typem obrazovky mají být vybaveny všechny budoucí iPhony, iPady, MacBooky i další zařízení, tudíž se jedná o logický krok. Jablečná společnost si ale nechce uzmout celý segment jen pro sebe, a tak spojila síly s výrobci LCD displejů Epistar a AU Optronics, si nimiž vytvořila jakousi alianci. Přechod na nový typ obrazovek byl totiž jen otázka času a díky této příležitosti může Apple celý proces výrazně uspíšit. Továrna se navíc bude nacházet nedaleko vědeckého parku Hsinchu, tudíž bude hrát důležitou roli i výzkum a vývoj. Ač se může zdát investice jako lehce rutinní záležitost, není tomu tak. Má totiž pomoci nastartovat novou éru, která jasně předvede výhody microLED, jako je například nižší energetická spotřeba nebo lepší vyvážení barev.

Ostatně, microLED se může také pyšnit vyšším jasem, širokou škálou barev, rychlejší odezvou, lepší viditelnosti ze všech stran a především tenčím hardwarem, který je v zařízeních jako iPhone nebo MacBook klíčový. Apple se sice zpočátku nechce uchýlit k tak velkému kroku, tudíž začne na výrobě miniLED, což je ideální kompromis mezi tradičním LED a microLED. Postupem času se ale bude výroba ubírat spíše směrem k microLED, tedy typu obrazovky, jenž má být prioritou. Nezbývá tedy než čekat, zda se prognózy naplní a Apple brzy přijde s novými displeji. To ostatně očekává i analytik Ming-Chi Kuo, podle nějž jablečná společnost mezi rokem 2020 a 2021 vydá až 6 miniLED zařízení, včetně iPadu Pro a několika MacBooků.