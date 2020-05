Apple nepřímo potvrdil blížící se příchod produktů s mini-LED displeji

Ambiciózní plány jablečné společnosti v poslední době neznají mezí a kromě tendence přesunout alespoň část výroby mimo Čínu Apple pokukuje i po dalších případných příležitostech. Jednou z nich by mohla být i tchaj-wanská továrna, do níž podle několika mediálních zdrojů technologický gigant investuje přes 300 milionů dolarů, tedy v přepočtu zhruba 10 miliard tchaj-wanských dolarů. Ač se jedná o nepotvrzenou spekulaci, jedná se o pravděpodobný scénář. Informace navíc pocházejí z důvěryhodného zdroje a rovnou několika tamních novinových plátků.

Apple se poslední měsíce stále více snaží vymanit z okovů Číny a konečně se osamostatnit, alespoň tedy z hlediska dodavatelů a výrobních kapacit. To má zajistit nejen přesunutí části výroby do Indie v příštích letech, ale také spolupráce s dalšími asijskými zeměmi jako je například Tchaj-wan, kde se Apple spojil rovnou s několika partnery a podle několika zdrojů tam hodlá otevřít novou továrnu. Ta se má nacházet ve vědeckém parku Hsinchu a má se zaměřit výhradně na výrobu mini-LED a mikro-LED displejů, které jablečná společnost hodlá využít v budoucích zařízeních. Vypomoct jí má s tímto nelehkým úkolem několik dodavatelů, včetně Epistar a AU Optronics. Konec konců, analytik Ming-Chi Kuo se v minulosti již několikrát vyjádřil, že Apple má do konce roku 2021 vydat až 6 zařízení s tímto netradičním typem displeje, včetně dvou MacBooků Pro, iMacu Pro a tří modelů iPadů.

Díky nové technologii mini-LED budou totiž nové počítače a tablety nejen lehčí a tenčí, ale také elegantnější a s lepším podsvícením. Zároveň nabízí tytéž výhody jako OLED, aniž by však docházelo k nějakým kompromisům. Tak či onak, Apple na své tchaj-wanské továrně rozhodně nešetří a podle tamních novin do ní investoval až 300 milionů dolarů. Je tedy jen otázkou času, než se výroba rozjede na plné obrátky a také samotná lokalita by dávala smysl. Již v roce 2014 totiž jablečná společnost na stejném místě nechala vystavět výzkumné středisko, a bylo tak jen otázkou času, než se odváží také k samotné výrobě. Uvidíme, zda se technologickému gigantovi podaří dosáhnout svých nemalých cílů.