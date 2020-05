Apple chystá velké stěhování výroby AirPods

Společnost Apple má hned několik důvodů pro přesun výroby svých produktů mimo Čínu – jedním z těch hlavních jsou vysoká cla, která Spojené státy uvalily na výrobky, dovezené z této země. Podle nejnovějších zpráv se výroba sluchátek AirPods má poprvé za toto čtvrtletí odehrát ve Vietnamu – Apple tento krok podnikl v rámci své snahy o diverzifikaci výroby mimo území Číny. Server Nikkei Asian Review nicméně naznačuje, že se firma zároveň připravuje na významnější pokles v poptávce po svých bezdrátových sluchátkách – kvůli negativním dopadům koronavirové krize by mohlo dojít až ke třetinovému poklesu poptávky.

Fotogalerie apple-airpods-2-generace-2 apple-airpods-2-generace-3 apple-airpods-2-generace-4 LsA sutaz nahled Soutěž o AirPods +3 Fotek AirPods nahled Apple AirPods sluchátka LsA aripods soutez nahled LsA AirPods soutěž Vstoupit do galerie

Jablečná společnost by měla ve Vietnamu vyrobit odhadem zhruba tři až čtyři miliony kusů svých bezdrátových sluchátek, výroba nákladnějších AirPods Pro ale ve Vietnamu probíhat nebude. Hlavní část výroby všech bezdrátových sluchátek od Applu zatím ještě pořád probíhán v Číně, a to i navzdory tomu, že některé z produktů nositelné elektroniky podléhají dalším clům, nařízeným Donaldem Trumpem v průběhu loňského roku. Anonymní zdroj blízký Applu uvedl pro server Nikkei Asian Review, že k zahájení masové výroby AirPodů došlo ve Vietnamu již v březnu. Vietnamské úřady údajně přislíbily udělit Applu speciální povolení, díky kterému se do vietnamských továren dostanou příslušní pracovníci i v době bezpečnostních opatření, souvisejících s pandemií koronaviru. K postupnému uvolňování těchto opatření začalo ve Vietnamu docházet koncem dubna.

O postupném přesunu výroby jablečných produktů (nejen) do Vietnamu rozhodly celkem tři faktory. Jedním z nich je snaha společnosti Apple o snížení své závislosti na Číně – v zájmu snížení různých rizik chce firma zvýšit počet svých dodavatelů a rozptýlit výrobu napříč více zeměmi. Zmíněná pandemie koronaviru, která začala právě v Číně, navíc jasně poukázala na riziko přílišné závislosti pouze na jedné jediné zemi. Třetí faktor představuje hrozba možného dalšího navýšení cel ze strany americké vlády. Společnost Apple musela kvůli pandemii dočasně uzavřít své kamenné prodejny, a její dodavatelé dostali příkaz ke snížení výroby v první polovině tohoto roku o více než 10 %. Původní zadání z letošního ledna údajně činilo 45 milionů kusů. Pandemie by podle některých zdrojů mohla mít dopad také na datum představení nové generace AirPodů, které by se tím pádem mohlo opozdit.