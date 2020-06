Žádný microLED. Apple Watch Series 6 dostanou stejný displej jako jejich předchůdci

Díky spoustě úniků informací z posledních měsíců se stalo již jakýmsi veřejným tajemstvím, že se Apple chystá své produkty v brzké době osadit novými typy displejů – konkrétně miniLED a microLED. Zatímco první jmenovaný typ pak chce údajně využívat zatím ve větších produktech, druhý chce otestovat na Apple Watch, přičemž první pokusný králík měl být dle některých leakerů už model Series 6 plánovaný pro letošní rok. To se však podle jiného velmi přesného leakea nestane.

Fotogalerie apple watch 4 5 apple watch 4 2 apple watch 4 12 apple watch 4 3 +22 Fotek apple watch 4 1 apple watch 4 4 apple watch 4 6 apple watch 4 7 apple watch 4 9 apple watch 4 8 apple watch 4 10 apple watch 4 11 apple watch 4 13 apple watch 4 14 apple watch 4 15 apple watch 4 16 apple watch 4 17 apple watch 4 18 apple watch 4 19 apple watch 4 20 apple watch 4 21 apple watch 4 22 apple watch 4 23 apple watch 4 24 Apple Watch 4 25 Vstoupit do galerie

Informace od zdrojů leakera jsou jasné – Apple Watch Series 6 dostanou stejné displeje jako v loňském roce a to i od stejného dodavatele. To jinými slovy znamená, že se i letos dočkáme klasických OLED panelů s podporou technologie LTPO, která zjednodušeně řečeno hodinkám umožňuje snížit obnovovací frekvenci jejich displeje na 1 Hz, kterou ke své funkčnosti využívá funkce Always-on. Kvůli zachování displeje se tudíž nedají očekávat ani žádné větší designové či vnitřní změny, které by u hodinek způsobily jakoukoliv větší revoluci.

Kdyby se Applu letos microLED displeje podařilo nasadit, určité větší hardwarové změny by si dovolit mohl. To zejména díky tomu, že jsou microLED panely v porovnání s OLED panely tenčí a tudíž by umožňovaly například nasazení větší baterie do stejného těla. Právě na výdrž by ostatně měl microLED zřejmě největší dopad, jelikož je oproti OLED ještě úspornější. Díky tomu by tak mohly hodinky teoreticky vydržet v provozu o několik hodin či v ideálním případě dní déle. O tom, zda tomu tak je či není se však bohužel přesvědčíme nejdřív příští rok.