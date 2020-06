Říjnové představení iPhonů 12 je čím dál pravděpodobnější

Problematická dostupnost iPhonů 12 nebo minimálně některých jeho verzí na podzim letošního roku se zdá být čím dál pravděpodobnější. Pozdní start hromadné výroby novinky je totiž již nyní prakticky jistý a spíše se hraje o to, jak výrazné zpoždění bude. Podle zdrojů asijského portálu DigiTimes se jako nejpravděpodobnější varianta jeví více než měsíc – tedy minimálně u 6,1” modelů.

Zdroje DigiTimes tvrdí, že spuštění hromadné výroby 6,1” iPhonů 12, o které by měl být alespoň podle dosavadních průzkumů na podzim suverénně největší zájem, proběhne později v červenci. Výroba novinek v minulých letech nicméně startovala už na přelomu května či června, maximálně pak v průběhu června, z čehož jasně vyplývá, že se výrobnímu skluzu Apple nevyhne. Otázkou je tak spíš to, jak se jeho dopad rozhodne eliminovat. Možnosti jsou veskrze dvě – buď odsune klasické zářijové představení novinek na říjen s tím, že budou telefony dostupné záhy po Keynote, nebo je představí v klasickém termínu v září s tím, že se na ně bude čekat dlouhé týdny. V minulosti se sice zpravidla rozhodoval pro variantu druhou, nicméně vzhledem k tomu, jak negativně se k ní mnozí jablíčkáři stavěli by zřejmě nebylo ničím překvapivým, kdyby se Apple rozhodl pro variantu první a svou tradiční Keynote uspořádal až v říjnu.

Že Apple nad říjnovým představením iPhonů 12 přemýšlí ostatně potvrzuje celá řada předních zdrojů s tím, že jí je i nakloněn mnohem více než klasickému září. Z toho se tak dá usuzovat, že výrobní skluz nabírá nejen u iPhonů s úhlopříčkou 6,1”, ale též s úhlopříčkami 5,4” a 6,7”. V takovém případě by samozřejmě bylo zářijové představení svým způsobem nesmyslné. Jasněji ale budeme mít až podle dění v následujících měsících, které ukáží, jak se výroba novinek daří. Pokud by šlo vše lépe než se očekávalo, zůstane září stále ve hře. V opačném případě se ale říjnu svět nevyhne.