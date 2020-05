Zlaté iPhony už jsou pasé. Anker představil pozlacený nabíjecí Lightning kabel

O pozlacených iPhonech, AirPods či Apple Watch píšeme na našem magazínu poměrně často, takže už zřejmě nikoho příliš neohromí. Zřídkakdy se však dá ve spojitosti s luxusními materiály psát o příslušenství. Výrobce příslušenství Anker se však rozhodl tuto skutečnost změnit, jelikož na trh uvedl opravdu zajímavý pozlacený Lightning/USB-C kabel.

Anker je dlouhodobě považován za jednoho z nejlepších výrobců příslušenství pro smartphony, které vyniká především svou kvalitou a poměrně přívětivou cenou. Jeho uvedení kabelu s prvky pozlacenými čtyřiadvacetikarátovým zlatem je tak do jisté míry překvapením. Kabel se dočkal konkrétně pozlacení koncovek a tkaniny, kterou je opleten v kombinaci s její černou verzí, díky čemuž se z něj stává mimořádně odolné příslušenství. Dle výrobce by totiž díky tomu měl vydržet velmi slušných 35 tisíc ohybů, což je porce, kterou běžný člověk zvládne nejdříve za několik (desítek) let. Za odolnost a prémiové materiály si nicméně nechává Anker poměrně slušně zaplatit. Kabel vás totiž na Amazonu vyjde na 100 dolarů, tedy v přepočtu asi 2500 korun. Stejný kabel z dílny Applu vyjde jen pro zajímavost na pětinu této ceny – konkrétně 19 dolarů nebo 590 korun.

Přestože je kabel výrazně dražší než originál od Applu, jeho vlastnosti jsou “jen” stejné. Uživatelé si tak u něj užijí bezproblémový přenos dat i rychlonabíjení, ke kterému je však samozřejmě potřeba i kompatibilní adaptér s dostatečným výkonem. Využitelné je navíc “jen” u iPhonů 8 a novějších.