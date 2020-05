Nové originální kožené řemínky pro Apple Watch se ukázaly na videu

Včera ráno jsme vám na našem magazínu ukázaly první uniklé fotky redesignovaných originálních kožených řemínků pro Apple Watch, jejichž představení se kvapem blíží. To ostatně nyní potvrdil i vietnamský portál tinhete.vn, kterému se podařila tato novinka získat pro důkladnější prozkoumání. Díky tomu si tak o ní můžeme udělat s předstihem daleko lepší obrázek.

Nové kožené řemínky by měly dorazit nejméně v pěti barevných variantách – konkrétně červené, černé, hnědé, růžové a modré. Některé modely pak mají jinak zbarvené hrany, z čehož lze usuzovat, že se Apple chystá představit velmi slušné množství nejrůznějších barevných kombinací. Nová generace řemínků má na první pohled o poznání výraznější rýhování oproti generaci předešlé. Kůže, ze které jsou vyráběny, by měla být nicméně stejná, jelikož je označena stejnými značkami a symboly.

Hlavní novinkou řemínků, které si včera nikdo nevšiml, je přepracované zapínání. Zatímco současná generace se zapíná provlečením jednoho konce řemínku druhým a funguje tedy na bázi smyčky, nová generace se k sobě zkrátka jen magneticky přichytí bez jakéhokoliv provlékání, což by mohlo být pro některé uživatele pohodlnější. Jako již tradičně by měly být řemínky kompatibilní se všemi dostupnými řadami Apple Watch – tedy větší se 44 a 42 mm a menší se 40 a 38 mm.

Co se týče včera spekulované voděodolnosti, podle vietnamských redaktorů se zdá, že ta se u řemínků skutečně zlepšila. Potvrdit tuto skutečnost nicméně zatím zcela nemohou, takže si budeme muset počkat až na samotné testy, potažmo na oficiální odhalení produktu. To má Apple velmi pravděpodobně naplánováno na konec příštího měsíce, kdy proběhne WWDC. Existuje sice určitá šance, že by novinku ukázal až na podzim spolu s Apple Watch Series 6, avšak vzhledem k tomu, že již nyní kolují její fotky na internetu nejspíš nebude chtít s odhalením příliš otálet.