Slováci chystají speciální mobilní aplikaci, která zvládne odhalit ukradené vozy podle SPZ

Naši slovenští sousedé budou mít pravděpodobně brzy skvělý způsob, jak hledat odcizená auta. Internetová skupina HAKA, jež běžně pomáhá při pátrání po odcizených vozidlech, chystá novou mobilní aplikaci zvanou Hakatron. Ta by měla odhalovat v reálném čase ukradené vozy díky rozpoznávání registračních značek.

Jakmile uživatel značku zachytí, aplikace si z fotky vytáhne data, která „prožene“ přes databázi ukradených vozidel. Jakmile aplikace zjistí, že daný vůz je evidován jako kradený, rozbliká se aplikace červenou barvou. Vše má být anonymní tak, aby například zloděj nezjistil, kdo auto vypátral. Právě ochrana osobních údajů bude hrát u této aplikace velkou roli. Podle tvůrce ale Hakatron žádné osobní informace ukládat nebude. Aplikace pouze zobrazí, kdy a jaká registrační značka byla kontrolována. Nebudou se ukládat ani údaje o poloze.

Podle tvůrců je vývoj aplikace v pokročilé fázi a systém rozpoznávání značek již funguje. Nyní se řeší, aby se aplikace propojovala s databází Ministerstva vnitra, která vede informace o odcizených vozech. Aplikace bude zdarma a dostupná by měla být za dva až tři měsíce. O podpoře u nás ale nejsou žádné informace. Nezbývá tedy než čekat a doufat, že takové originální řešení budeme moct použít i my. Od věci by to vzhledem k velké angažovanosti zlodějů v krádežích aut rozhodně nebylo.