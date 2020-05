Samsung představil zajímavého konkurenta Apple Card

Možná si vzpomenete na Apple Card, kterou Apple vydal minulý rok. Nebyl by to Samsung, kdyby se časem „neinspiroval“. Jihokorejská společnost uvedla na trh nový mobilní systém pro správu peněz nazvaný jako Samsung Money, jenž je doplněn o debetní kartu Mastercard a exkluzivní výhody Samsung Pay. Samsung Money byl navržen ve spolupráci se společností SoFi, úplný název tedy jest Samsung Money by SoFi.

„Cílem společnosti Samsung je zlepšit každodenní život tím, že se do rukou uživatelů Galaxy dostanou mocné nástroje. Nyní mohou uživatelé přistupovat k finančním službám poskytujícím prémiové mobilní služby a získávat exkluzivní výhody společnosti Samsung. Jsme nadšeni, že pomáháme naším uživatelům dosáhnout svých finančních snů tím, že jim naše služba dovolí utrácet a šetřit své peníze. Přitom k nim budou bezpečně a snadno přistupovat,“ rozplýval se nad službou Sang Ahn, jenž je šéfem divize Samsung Pay.

Uživatel účtu Samsungu má výhody v Samsung Pay, kde si bude moct přímo z této aplikace zkontrolovat zůstatek na účtu, pozastavit nebo obnovit pravidelné výdaje, zmrazit kartu a změnit PIN. Karta nezobrazuje žádné číslo, žádné vypršní data platnosti čí CVV. V oznámení rovněž stojí, že účet u Samsung Money je naprosto bezpečný a bez poplatků za vedení účtu. Za každou platbu se budou získávat body a při dosažení 1000 bodů má Samsung pro uživatele odměny. Vlastník účtu navíc získá vyšší úrok, než je národní průměrná sazba. Samsung Money by SoFi bude k dispozici americkým zákazníkům koncem letošního léta. K nám se tato karta v brzké době zřejmě nepodívá.