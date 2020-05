Bratr Pabla Escobara žaluje Apple o 2,6 miliardy dolarů. Důvod je naprosto bizarní

Pamatujete si ještě na Roberta, bratra drogového magnáta Pabla Escobara, který před pár měsíci přišel s unikátním a pochopitelně naprosto geniálním nápadem vytvořit skládací telefon? Escobar Fold měl konkurovat Applu a především dalším technologickým výrobcům, kteří na ohebných smartphonech pracovali. Po jistých komplikacích zákazníků, jež byly neprodleně vyřešeny a dotyčné už nikdy nikdo neviděl, se totiž ukázalo, že jde o podvrh. Aby si tedy Roberto přišel na další peníze a nemusel vymýšlet další komplikovaný podvod, rozhodl se žalovat jablečnou společnost. A to kvůli bezpečnosti iPhonů, jež je podle něj nedostatečná. FaceTime tohoto zločineckého génia byl totiž údajně hacknutý, což vedlo k získání kompromitujících informací.

Roberto Escobar, mladší bratr legendárního drogového barona a proslulého zločince, se v posledních měsících zasloužil o celou řadu kontroverzí a především komických situací, které souvisely s jeho tendencí proniknout do technologického světa. Roberto se o vybudování jména totiž pokoušel pomocí skládacího telefonu Escobar Fold, který byl však pouhý podvrh a způsob jak oklamat zákazníky. Kolumbijský magnát by pochopitelně tento drobný nedostatek mohl vyřešit tím, že dotyčné nechá záhadně zmizet, ale doby Pabla Escobara jsou nenávratně pryč a tento kouzelnický kousek by na policii pravděpodobně příliš nezapůsobil. Místo toho se tak Robeto rozhodl žalovat Apple kvůli nedostatečné bezpečnosti iPhonu X, jež vyústila v útok, během něhož se podařilo odcizit fyzickou adresu této kontroverzní osobnosti. Chybu měla údajně skýtat aplikace FaceTime, kvůli niž došlo s získání jistých citlivých dat.

Magnát tak žaluje Apple o neuvěřitelných 2.6 miliardy dolarů a stěžuje si na to, že mu útok způsobil emoční zhroucení a především nadměrný stres. Chudák Roberto tak musel zdvojnásobit počet hlav ve své ochrance a přesunout se do letního sídla. Zároveň podle jeho slov čelil několika pokusům o atentát, což dává vzhledem k jeho původu a rodinnému zázemí poměrně smysl. Tím však tento miláček Kolumbie nekončí, Apple chce žalovat o dalších 30 miliard za to, že společnost prodává bezcenné a nebezpečné telefony. Myslíte si, že už to absurdnější být nemůže? Inu, to byste se mýlili. Robertovi totiž v minulosti vyhrožoval jakýsi Diego, a tak se rozhodl koupit si bezpečný iPhone, který měl uchránit jeho informace. Poradce v Apple Storu mu totiž údajně tvrdil, že je jablečný telefon nejbezpečnější na světě a ochrání ho před všemi nebezpečnými útoky.