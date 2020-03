Podvod roku? Bratr Pabla Escobara prodával levné ohebné mobily, místo nich posílá knihy

Technologický svět je plný šíleností, absurdit a nejrůznějších podvodů, které mohou být v mnoha ohledech až úsměvné. Jedním z nich je i iniciativa proslulého Escobara, který si dal za cíl zničit Apple a Samsung svým novým úžasným skládacím telefonem. A ne, nemyslíme onoho zabitého drogového barona, který na konci minulého tisíciletí pořádně potrápil Kolumbii a vytvořil obrovské impérium. Jeho bratr Roberto je totiž stejně podnikavý a místo nelegálních obchodů s drogami se zaměřil na technologický podvod.

Jsou to již téměř 3 měsíce, co jsme informovali o poměrně zajímavé a přinejmenším nedůvěryhodné iniciativě ze strany Roberta Escobara, bratra známého drogového magnáta. Ten si dal totiž za cíl prorazit v technologickém světě a pořádně to natřít Applu, který dokonce zmínil v upoutávce. Tento ambiciózní plán hodlal naplnit pomocí skládacího telefonu, který pojmenoval vhodně Escobar Fold 1 a jeho cenovku nastavil na podezřele nízkých 349 dolarů. To je vzhledem k hardwarové výbavě, jež obsahuje 7.8 palcový displej, Snapdragon 8150, 6GB RAM a kapacitu 128GB, poměrně nízká částka. Samozřejmě by šlo argumentovat tím, že je Escobar zkrátka dobrák od kosti a samaritán, který chce ulevit peněženkám lidí, ale to je vzhledem k rodinné minulosti vcelku nepravděpodobné. Zatímco spousta lidí celou záležitost brala jako povedený vtip, řada uživatelů se rozhodla telefon předobjednat a vsázela na to, že se jedná o reálný produkt.

První červenou vlajkou byl už samotný fakt, že Escobar jen převlékl čínský telefon Royole Flexpai do zlatého kabátku a prezentoval ho jako svůj vlastní. Stále se sice šlo hájit tím, že se jedná pouze o prototyp a ne ukázku reálného výrobku, ale ani tak uživatelé příliš nepochodili. Odvážlivcům, kteří tomuto muži přihodili pár peněz do kasičky navíc totiž kurýr dovezl pouhou knihu, jež pojednávala o historii rodiny Escobarů a zároveň obsahovala dopis, podle nějž se zákazníci zařízení dočkají až s příchodem druhé generace. O to překvapivější byla skutečnost, že pár set lidí telefon opravdu obdrželo, avšak jednalo se o skutečný Galaxy Fold od Samsungu. Jediný rozdíl byl v tom, že skládací telefon obsahoval zlatou fólii.

Důležitou otázkou ale zůstává, jak je možné, že se Robertovi povedlo snížit cenu smartphonu ze stáje jihokorejské společnosti na pětinu. Běžně totiž Galaxy Fold stojí 50 tisíc korun a i jeho dostupnost je poměrně tristní. Zůstávají tedy pouze dva logické závěry – bratr Pabla Escobara schválně asijským továrnám zadal poptávku, ať vyrobí extrémně levné zařízení podobné tomu od Samsungu, nebo se zkrátka rozhodl uživatele podvést. Těch několik šťastlivců pak dostalo telefon jen aby se neřeklo a do pasti se chytili další příznivci drogového magnáta. Tak či onak jsou oficiální stránky stále v provozu a dokonce již nabízí i druhou generaci, kterou si můžete pořídit za příznivých 399 dolarů. Kdyby alespoň zmíněná kniha obsahovala nějakou tu schovanou přísadu navíc, ale takto se nejedná o nic jiného než poměrně povedený podvod.